Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210922/chempionka-1751278133.html
Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру
Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру - РИА Новости, 22.09.2021
Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Олимпийской чемпионке Игр в Токио по синхронному плаванию Светлане Колесниченко денежную премию и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:54
2021-09-22T12:54
ленинградская область
олимпийские игры
ленинградская область
александр дрозденко
светлана колесниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751276679_0:103:853:583_1920x0_80_0_0_a2d9a769fa1aa36514ec9fd75e5604d0.jpg
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Олимпийской чемпионке Игр в Токио по синхронному плаванию Светлане Колесниченко денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.Глава региона напомнил, что на летних Олимпийских играх-2020, уроженка Ленобласти Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях. В подарок за свои выдающиеся спортивные достижения чемпионка получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.Путь Светланы Колесниченко в синхронном плавании начался в гатчинской спортивно-оздоровительной школе "Киви" под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой, когда спортсменке было шесть лет. На сегодняшний день Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Спортсменка выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.
https://ria.ru/20210916/sportkompleks-1750295787.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751276679_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_550c8757b1eb3a9256ed800f1fd9a2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры, ленинградская область, александр дрозденко, светлана колесниченко
12:54 22.09.2021
 

Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру

© Фото : @instagram/drozdenko_auГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время вручения Олимпийской чемпионке Светлане Колесниченко денежной премии и сертификата на квартиру в Гатчине
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время вручения Олимпийской чемпионке Светлане Колесниченко денежной премии и сертификата на квартиру в Гатчине - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : @instagram/drozdenko_au
Читать ria.ru в
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Олимпийской чемпионке Игр в Токио по синхронному плаванию Светлане Колесниченко денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.
Глава региона напомнил, что на летних Олимпийских играх-2020, уроженка Ленобласти Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях. В подарок за свои выдающиеся спортивные достижения чемпионка получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.
"От всех жителей Ленинградской области хочу ещё раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда эту награду приносит наша жительница — это радость вдвойне. Для региона очень важно участие наших спортсменов в Олимпийских играх, это значимо для популяризации спорта. Сегодня мальчишки и девчонки берут с вас пример", — сказал глава региона на церемонии награждении олимпионика.
Путь Светланы Колесниченко в синхронном плавании начался в гатчинской спортивно-оздоровительной школе "Киви" под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой, когда спортсменке было шесть лет. На сегодняшний день Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Спортсменка выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 11:46Ленинградская область
В Ленобласти построят три крупных спорткомплекса
 
Ленинградская областьОлимпийские игрыЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСветлана Колесниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Источник: в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния