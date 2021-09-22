https://ria.ru/20210922/chempionka-1751278133.html

Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру

Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру - РИА Новости, 22.09.2021

Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Олимпийской чемпионке Игр в Токио по синхронному плаванию Светлане Колесниченко денежную премию и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:54

2021-09-22T12:54

2021-09-22T12:54

ленинградская область

олимпийские игры

ленинградская область

александр дрозденко

светлана колесниченко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Олимпийской чемпионке Игр в Токио по синхронному плаванию Светлане Колесниченко денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.Глава региона напомнил, что на летних Олимпийских играх-2020, уроженка Ленобласти Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях. В подарок за свои выдающиеся спортивные достижения чемпионка получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.Путь Светланы Колесниченко в синхронном плавании начался в гатчинской спортивно-оздоровительной школе "Киви" под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой, когда спортсменке было шесть лет. На сегодняшний день Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Спортсменка выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

https://ria.ru/20210916/sportkompleks-1750295787.html

ленинградская область

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олимпийские игры, ленинградская область, александр дрозденко, светлана колесниченко