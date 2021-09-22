Олимпийская чемпионка Колесниченко получила от властей Ленобласти квартиру
© Фото : @instagram/drozdenko_auГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время вручения Олимпийской чемпионке Светлане Колесниченко денежной премии и сертификата на квартиру в Гатчине
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Олимпийской чемпионке Игр в Токио по синхронному плаванию Светлане Колесниченко денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.
Глава региона напомнил, что на летних Олимпийских играх-2020, уроженка Ленобласти Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях. В подарок за свои выдающиеся спортивные достижения чемпионка получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.
"От всех жителей Ленинградской области хочу ещё раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда эту награду приносит наша жительница — это радость вдвойне. Для региона очень важно участие наших спортсменов в Олимпийских играх, это значимо для популяризации спорта. Сегодня мальчишки и девчонки берут с вас пример", — сказал глава региона на церемонии награждении олимпионика.
Путь Светланы Колесниченко в синхронном плавании начался в гатчинской спортивно-оздоровительной школе "Киви" под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой, когда спортсменке было шесть лет. На сегодняшний день Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Спортсменка выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.
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