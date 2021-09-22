https://ria.ru/20210922/bezopasnost-1751335447.html
Ярославский губернатор поручил проверить безопасность школ и вузов
Ярославский губернатор поручил проверить безопасность школ и вузов - РИА Новости, 22.09.2021
Ярославский губернатор поручил проверить безопасность школ и вузов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил проверить учебные заведения региона на соответствие требованиям безопасности после трагедии в Перми,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:02
2021-09-22T17:02
2021-09-22T17:02
ярославская область
общество
ярославская область
пермь
дмитрий миронов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил проверить учебные заведения региона на соответствие требованиям безопасности после трагедии в Перми, сообщает правительство региона."Каждый потрясен трагедией, произошедшей в Пермском госуниверситете, и нам, руководителям органов власти и силовых ведомств, необходимо сделать соответствующие выводы. Прошу территориальное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ заняться проверкой. Со стороны правительства области, органов местного самоуправления будет оказана вся необходимая организационная помощь", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.По данным областного правительства, в регионе работают около тысячи школ и детских садов и более 50 объектов науки и вузов. И. о. начальника управления Росгвардии по Ярославской области Виктор Воронин отметил, что перед началом учебного года сотрудники вневедомственной охраны при взаимодействии с правительством региона приняли участие в проверке профильных учреждений. Выявлены отдельные нарушения требований антитеррористической защищенности, идет работа по их устранению, проведено 219 тренировок по включению кнопки тревожной сигнализации, отметил Воронин.В области 210 объектов образования находятся под охраной частных охранных организаций, их сотрудники проинструктированы по вопросам действия в чрезвычайных ситуациях, информирует областное правительство."Результаты проверок должны быть представлены главе региона 1 октября", - говорится в сообщении властей региона.
https://ria.ru/20210916/mironov-1750404602.html
https://ria.ru/20210909/dolgostroy-1749421502.html
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общество, ярославская область, пермь, дмитрий миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Ярославский губернатор поручил проверить безопасность школ и вузов
Губернатор Ярославской области Миронов поручил проверить безопасность школ и вузов