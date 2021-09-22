https://ria.ru/20210922/bespilotniki-1751226670.html

В России может появиться новый дорожный знак

В России может появиться новый дорожный знак - РИА Новости, 22.09.2021

В России может появиться новый дорожный знак

Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен" планируется ввести в России в 2025 году, на нем будет изображена перечеркнутая литера "А", сообщила РИА... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:08

2021-09-22T03:08

2021-09-22T03:14

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен" планируется ввести в России в 2025 году, на нем будет изображена перечеркнутая литера "А", сообщила РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.Она также уточнила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного "Автонет".Ранее издание "Ведомости" сообщало, что в России планируют создать запретные зоны для беспилотных автомобилей. В частности, поездки предполагается запретить в районе Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Этот вопрос в конце сентября рассмотрят участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет".В России с конца 2018 года проводится госэксперимент по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования. В нем участвуют Москва, Казань, Петербург и еще 10 регионов. Беспилотники в рамках госэксперимента выпустили на дороги "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получили знак "А" - "Автономное вождение".

https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html

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общество, санкт-петербург, москва, авто, мади, россия