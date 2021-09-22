Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/bespilotniki-1751226670.html
В России может появиться новый дорожный знак
В России может появиться новый дорожный знак - РИА Новости, 22.09.2021
В России может появиться новый дорожный знак
Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен" планируется ввести в России в 2025 году, на нем будет изображена перечеркнутая литера "А", сообщила РИА... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:08
2021-09-22T03:14
общество
санкт-петербург
москва
авто
мади
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228640_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_03a956bfce83e03d2207def6afe8c0dc.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен" планируется ввести в России в 2025 году, на нем будет изображена перечеркнутая литера "А", сообщила РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.Она также уточнила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного "Автонет".Ранее издание "Ведомости" сообщало, что в России планируют создать запретные зоны для беспилотных автомобилей. В частности, поездки предполагается запретить в районе Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Этот вопрос в конце сентября рассмотрят участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет".В России с конца 2018 года проводится госэксперимент по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования. В нем участвуют Москва, Казань, Петербург и еще 10 регионов. Беспилотники в рамках госэксперимента выпустили на дороги "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получили знак "А" - "Автономное вождение".
https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228640_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c1dcb4ad7760c18db11e8687639e993c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, москва, авто, мади, россия
03:08 22.09.2021 (обновлено: 03:14 22.09.2021)
 
В России может появиться новый дорожный знак

Знак "въезд беспилотникам запрещен" может появиться на российских дорогах в 2025 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещен" планируется ввести в России в 2025 году, на нем будет изображена перечеркнутая литера "А", сообщила РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.
"Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак "А" - "Автономное вождение". Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах", - отметила Коршикова.
Она также уточнила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака будет представлен 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного "Автонет".
Ранее издание "Ведомости" сообщало, что в России планируют создать запретные зоны для беспилотных автомобилей. В частности, поездки предполагается запретить в районе Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Этот вопрос в конце сентября рассмотрят участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет".
В России с конца 2018 года проводится госэксперимент по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования. В нем участвуют Москва, Казань, Петербург и еще 10 регионов. Беспилотники в рамках госэксперимента выпустили на дороги "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получили знак "А" - "Автономное вождение".
Беспилотный автомобиль Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 08:33
Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси
 
ОбществоСанкт-ПетербургМоскваАвтоМАДИРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Лента новостейМолния