https://ria.ru/20210922/bastrykin-1751274359.html

Бастрыкин прилетел в Пермь, сообщил источник

Бастрыкин прилетел в Пермь, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2021

Бастрыкин прилетел в Пермь, сообщил источник

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду прибыл в Пермь, где в понедельник юноша устроил стрельбу в университете, рассказал РИА... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:32

2021-09-22T12:32

2021-09-22T12:32

происшествия

пермский край

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду прибыл в Пермь, где в понедельник юноша устроил стрельбу в университете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Борт с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным прибыл в Пермь", - сказал собеседник агентства.В минувший понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, еще 43.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС РФ перевез семь раненых на лечение в Москву.Уголовное дело в связи со случившимся расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок. Как сообщал сегодня Минздрав Пермского края, молодой человек остается в крайне тяжелом состоянии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/perm-1750964214.html

пермский край

пермь

россия

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происшествия, пермский край, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете