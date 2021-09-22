Бастрыкин прилетел в Пермь, сообщил источник

Источник: председатель Следственного комитета Бастрыкин прибыл в Пермь
Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.
Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.
Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.
Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.
Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.
Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.
По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.
По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.
Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.
Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.
По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.