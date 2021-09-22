https://ria.ru/20210922/avtomat-1751250439.html

Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12

Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12 - РИА Новости, 22.09.2021

Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12

Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:42

2021-09-22T10:42

2021-09-22T17:27

новое оружие россии

безопасность

ак-12

сергей уржумцев

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации нужно учиться заново, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.Уржумцев подчеркнул, что автомат создан в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика, который определил тип открытого прицела, вес автомата, улучшение показателей кучности, наличие универсальных креплений типа "Пикатинни", улучшение эргономики и так далее. Все эти требования были реализованы за счет введения ряда новых компоновочных решений, которые на первых этапах изучения образца вызывают отторжение и критику.Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 миллиметра создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты ВМФ. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение армии России. Автомат поставляется в войска с 2018 года.Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>

https://ria.ru/20210922/avtomat-1751227461.html

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безопасность, ак-12, сергей уржумцев, россия