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Новое оружие России
https://ria.ru/20210922/avtomat-1751250439.html
Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12
Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12 - РИА Новости, 22.09.2021
Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12
Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:42
2021-09-22T17:27
новое оружие россии
безопасность
ак-12
сергей уржумцев
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации нужно учиться заново, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.Уржумцев подчеркнул, что автомат создан в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика, который определил тип открытого прицела, вес автомата, улучшение показателей кучности, наличие универсальных креплений типа "Пикатинни", улучшение эргономики и так далее. Все эти требования были реализованы за счет введения ряда новых компоновочных решений, которые на первых этапах изучения образца вызывают отторжение и критику.Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 миллиметра создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты ВМФ. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение армии России. Автомат поставляется в войска с 2018 года.Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева &gt;&gt;
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безопасность, ак-12, сергей уржумцев, россия
10:42 22.09.2021 (обновлено: 17:27 22.09.2021)
 
Генконструктор "Калашникова" объяснил критические отзывы об АК-12

Генконструктор Уржумцев: критика АК-12 связана с новыми элементами конструкции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Автомат АК-12 на стенде компании Калашников на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отдельные негативные отзывы после начала эксплуатации АК-12 в российских войсках связаны с тем, что автомат имеет целый ряд новых решений и его эксплуатации нужно учиться заново, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Основным источником отдельных негативных мнений является то, что, несмотря на высокий уровень унификации АК-12 с предыдущими версиями семейства АК, тем не менее присутствует значительное количество новых элементов конструкции", — сказал Уржумцев, отвечая на вопрос об имевшихся негативных отзывах о новом автомате среди военных экспертов и блогеров.

Уржумцев подчеркнул, что автомат создан в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика, который определил тип открытого прицела, вес автомата, улучшение показателей кучности, наличие универсальных креплений типа "Пикатинни", улучшение эргономики и так далее. Все эти требования были реализованы за счет введения ряда новых компоновочных решений, которые на первых этапах изучения образца вызывают отторжение и критику.

"Предыдущий автомат Калашникова понятен и прост в эксплуатации, не требует дополнительных усилий по обучению личного состава правилам обслуживания, чего не скажешь о новом АК-12. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время по мере распространения АК-12 в войсках и изучения особенностей его конструкции негативных отзывов больше не будет", — добавил специалист.

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 миллиметра создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты ВМФ. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение армии России. Автомат поставляется в войска с 2018 года.
Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>
Главный конструктор АО Концерн Калашников Сергей Уржумцев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Новое оружие РоссииБезопасностьАК-12Сергей УржумцевРоссия
 
 
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