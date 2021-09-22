https://ria.ru/20210922/avtomat-1751227461.html
В России создают умный автомат
В России создают умный автомат - РИА Новости, 22.09.2021
В России создают умный автомат
В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:37
2021-09-22T03:37
2021-09-22T03:53
новое оружие россии
безопасность
технологии
калашников (концерн)
сергей уржумцев
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет только принять решение о поражении, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.Он добавил, что компания предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для того, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов.Конструктор пояснил, что новый стрелковый комплекс должен обеспечить повышение вероятности и скорости поражения целей для этого потребуется интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Она не только поможет стрелку в наведении, прицеливании, расчете поправок и т.д., но также и заменит его при физическом воздействии на элементы оружия, таком как обработка спускового крючка в момент времени, соответствующий корректному расположению ствола оружия относительно цели.Уржумцев добавил, что ночью или при плохих погодных условиях цели могут быть чисто физиологически недоступны для их обнаружения человеком. Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598542943.html
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безопасность, технологии, калашников (концерн), сергей уржумцев, россия
03:37 22.09.2021 (обновлено: 03:53 22.09.2021)
В России создают умный автомат
Концерн "Калашников": в России создают умный автомат, помогающий целиться и стрелять
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В России
началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет только принять решение о поражении, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев
.
"Отдельные элементы системы у нас уже созданы. Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны Российской Федерации, в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который недавно прошел в Кубинке. Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела", — рассказал Уржумцев.
Он добавил, что компания предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для того, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов.
Конструктор пояснил, что новый стрелковый комплекс должен обеспечить повышение вероятности и скорости поражения целей для этого потребуется интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Она не только поможет стрелку в наведении, прицеливании, расчете поправок и т.д., но также и заменит его при физическом воздействии на элементы оружия, таком как обработка спускового крючка в момент времени, соответствующий корректному расположению ствола оружия относительно цели.
"Другими словами, современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано. Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок", — пояснил генконструктор.
Уржумцев добавил, что ночью или при плохих погодных условиях цели могут быть чисто физиологически недоступны для их обнаружения человеком. Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.