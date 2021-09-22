https://ria.ru/20210922/avtomat-1751227461.html

В России создают умный автомат

В России создают умный автомат - РИА Новости, 22.09.2021

В России создают умный автомат

В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:37

2021-09-22T03:37

2021-09-22T03:53

новое оружие россии

безопасность

технологии

калашников (концерн)

сергей уржумцев

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет только принять решение о поражении, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.Он добавил, что компания предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для того, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов.Конструктор пояснил, что новый стрелковый комплекс должен обеспечить повышение вероятности и скорости поражения целей для этого потребуется интеграция различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему. Она не только поможет стрелку в наведении, прицеливании, расчете поправок и т.д., но также и заменит его при физическом воздействии на элементы оружия, таком как обработка спускового крючка в момент времени, соответствующий корректному расположению ствола оружия относительно цели.Уржумцев добавил, что ночью или при плохих погодных условиях цели могут быть чисто физиологически недоступны для их обнаружения человеком. Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.

https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598542943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kalashnikov-1747573826.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, калашников (концерн), сергей уржумцев, россия