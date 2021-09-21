https://ria.ru/20210921/zarplata-1751137464.html

Решетников заявил о росте зарплат россиян

Решетников заявил о росте зарплат россиян - РИА Новости, 21.09.2021

Решетников заявил о росте зарплат россиян

Реальные заработные платы в РФ продолжают расти, безработица вернулась к доковидному уровню, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:33

2021-09-21T14:33

2021-09-21T15:16

общество

россия

экономика

безработица

зарплата

максим решетников

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Реальные заработные платы в РФ продолжают расти, безработица вернулась к доковидному уровню, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Улучшается ситуация на рынке труда. В июле уровень безработицы, численность занятого населения – фактически вернулись на доковидные уровни. Продолжают расти реальные заработные платы", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20210914/zarplata-1749940260.html

россия

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2021

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общество, россия, экономика, безработица, зарплата, максим решетников