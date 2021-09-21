https://ria.ru/20210921/zarplata-1751137464.html
Решетников заявил о росте зарплат россиян
Решетников заявил о росте зарплат россиян - РИА Новости, 21.09.2021
Решетников заявил о росте зарплат россиян
Реальные заработные платы в РФ продолжают расти, безработица вернулась к доковидному уровню, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:33
2021-09-21T14:33
2021-09-21T15:16
общество
россия
экономика
безработица
зарплата
максим решетников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Реальные заработные платы в РФ продолжают расти, безработица вернулась к доковидному уровню, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Улучшается ситуация на рынке труда. В июле уровень безработицы, численность занятого населения – фактически вернулись на доковидные уровни. Продолжают расти реальные заработные платы", - сказал он на заседании правительства.
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общество, россия, экономика, безработица, зарплата, максим решетников
14:33 21.09.2021 (обновлено: 15:16 21.09.2021)
Решетников заявил о росте зарплат россиян
Глава Минэкономразвития Решетников: реальные заработные платы в России продолжают расти