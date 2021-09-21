https://ria.ru/20210921/xiaomi-1751099816.html

В России показали новый смартфон Xiaomi 11T Pro с камерой 108 Мп

В России показали новый смартфон Xiaomi 11T Pro с камерой 108 Мп - РИА Новости, 21.09.2021

В России показали новый смартфон Xiaomi 11T Pro с камерой 108 Мп

Компания Xiaomi показала в России новый флагманский смартфон 11T Pro, глобальная презентация которого состоялась неделю назад. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:31

2021-09-21T11:31

2021-09-21T11:31

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi показала в России новый флагманский смартфон 11T Pro, глобальная презентация которого состоялась неделю назад.Xiaomi 11T Pro не станет заменой актуальном Mi 11, скорее выступив более доступным аналогом, который в отдельных нюансах даже превосходит флагман. Так, реализация системы охлаждения мощного процессора Snapdragon 888 выглядит здесь убедительнее — корпус 11T Pro не нагревается в простых задачах.Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой обновления картинки 120 Гц. Панель прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus — оно должно выдержать падение с высоты человеческого роста. Практичности добавляет и то, что оно плоское, наклеить защитное покрытие проще, чем на Mi 11. Интересно, что в Xiaomi прислушались к пользователям и оставили сканер отпечатков пальцев в кнопке включения.Для перечисления коммуникаций и интерфейсов, которые поддерживает новинка, потребуется не одна страница. Но есть интересные моменты. Например, 5G в России не будет работать в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге из-за отсутствия бэнда n79. Смартфону достался инфракрасный порт для управления техникой, Bluetooth 5.2 и стереопара, настроенная специалистами Harman Kardon.По части характеристик камер прогресс в сравнении с прошлогодним Mi 10T Pro небольшой — три сенсора 108, 8 и 5 Мп. Основной датчик Samsung Isocell HM2 лишен оптической стабилизации и по умолчанию снимает в разрешении 12 Мп. С его помощью можно получить высококачественное цифровое увеличение. Сенсор со сверхширокоугольной линзой теперь с меньшим разрешением и все также лишен автофокуса. 5-мегапиксельная макрокамера понравится тем, кто хочет разглядеть мелкие детали. Xiaomi 11T Pro способен писать ролики в разрешении до 8K.Смартфон "из коробки" работает на MIUI 12.5 — самой современной версии фирменной оболочки Xiaomi, основанной на Android 11. Но гораздо интереснее то, что 11T Pro стал одним из немногих серийных телефонов, поддерживающих быструю зарядку мощностью 120 Вт: блок питания, который будет поставляться со смартфоном, способен полностью зарядить смартфон за 15-20 минут.Вместе с 11T Pro на российском рынке появится и базовый 11T. Главными отличиями этой модели станут процессор MTK Dimensity 1200, основная 64-мегапиксельная камера и быстрая зарядка "всего" 65 Вт. В остальном это аналог "профессиональной" версии.Стоимость трубок для российского рынка пока не раскрывается, но представители компании обещают, что она будет заманчивой. Xiaomi 11T и 11T Pro в нескольких версиях памяти попадут в Россию уже этой осенью.

https://ria.ru/20210920/xiaomi-1750980952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, google android, xiaomi inc