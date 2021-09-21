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Наука
https://ria.ru/20210921/windows-1751178618.html
В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11
В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11 - РИА Новости, 21.09.2021
В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11
Компания Microsoft сделала общедоступной утилиту PC Health Check Tool, которая проверяет совместимость компьютера с Windows 11. Об этом сообщает портал Windows... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:21
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наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Компания Microsoft сделала общедоступной утилиту PC Health Check Tool, которая проверяет совместимость компьютера с Windows 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.Софт, анонсированный еще летом вместе с Windows 11, сканирует систему компьютера или ноутбука. На основе полученных данных, инструмент отвечает на вопрос, можно ли обновить устройство до Windows 11.Минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже: установить операционную систему получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также, потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.Запуск новой операционной системы Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда.
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технологии, microsoft corporation, windows
17:21 21.09.2021
 

В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Компания Microsoft сделала общедоступной утилиту PC Health Check Tool, которая проверяет совместимость компьютера с Windows 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.
Софт, анонсированный еще летом вместе с Windows 11, сканирует систему компьютера или ноутбука. На основе полученных данных, инструмент отвечает на вопрос, можно ли обновить устройство до Windows 11.
Минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже: установить операционную систему получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также, потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
Запуск новой операционной системы Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда.
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