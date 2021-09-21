https://ria.ru/20210921/windows-1751178618.html

В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11

В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11 - РИА Новости, 21.09.2021

В Microsoft рассказали, как проверить совместимость компьютера с Windows 11

Компания Microsoft сделала общедоступной утилиту PC Health Check Tool, которая проверяет совместимость компьютера с Windows 11. Об этом сообщает портал Windows... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Компания Microsoft сделала общедоступной утилиту PC Health Check Tool, которая проверяет совместимость компьютера с Windows 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.Софт, анонсированный еще летом вместе с Windows 11, сканирует систему компьютера или ноутбука. На основе полученных данных, инструмент отвечает на вопрос, можно ли обновить устройство до Windows 11.Минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже: установить операционную систему получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также, потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.Запуск новой операционной системы Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда.

https://ria.ru/20210916/windows-1750332595.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows