https://ria.ru/20211015/kompyuter-1754601373.html

Как собрать мощный игровой ПК: эксперты назвали лучшие комплектующие

Как собрать компьютер самому и какие выбрать комплектующие для мощного игрового ПК

Как собрать мощный игровой ПК: эксперты назвали лучшие комплектующие

Как самостоятельно собрать компьютер, самому установить комплектующие, каким требованиям должен соответствовать мощный игровой ПК в 2021 году — в материале РИА... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:51

2021-10-15T10:51

2021-10-15T12:39

технологии

компьютеры

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Как самостоятельно собрать компьютер, самому установить комплектующие, каким требованиям должен соответствовать мощный игровой ПК в 2021 году — в материале РИА Новости.Из чего состоит компьютерКомпьютер включает в себя системный блок и устройства периферии. Основные составляющие системника:К периферии относятся устройства ввода (клавиатура, мышь, видеокамера) и вывода (монитор, колонки, принтер).Выбор комплектующихПри выборе комплектующих важно понимать, для каких целей нужен компьютер. Игровая машина будет очень сильно отличаться от офисной по цене и набору составляющих. Определившись с назначением, стоит понять, в какую сумму необходимо уложиться."Если бюджет сильно ограничен, сразу отметаем вопрос дизайна и запаса на будущее, вкладываемся только в основную конфигурацию", — советует Алексей Сахончик, технический специалист компании Kingston Technology.Для сборки ПК нужны компоненты, которые образуют функционирующую систему. Каждая часть должна быть совместима с другими, чтобы обеспечить максимальную производительность. Поскольку технологии быстро развиваются, рекомендуется покупать самые продвинутые детали и оставлять место для будущих модернизаций.КорпусКорпус — это коробка, в которой находятся основные компоненты ПК. Системные блоки бывают разных размеров и имеют различные характеристики, например панели из закаленного стекла, встроенные вентиляторы и порты USB. В большинстве случаев внутри есть рамка для крепления материнской платы и слоты для дополнительных карт.Самостоятельную сборку компьютера лучше всего начинать с выбора корпуса. Стоит убедиться, что в нем есть место, необходимое для всех компонентов и будущего их обновления.Процессор (ЦП)ЦП — это двигатель компьютера, обеспечивающий вычислительную мощность для запуска игр и другого программного обеспечения. Всегда лучше приобретать самый быстрый процессор в пределах рассчитанного бюджета, так как технологии довольно быстро устаревают. Обновление часто требует замены материнской платы и является дорогостоящей покупкой.Ведущие производители ЦП — Intel и AMD. Обе компании создают качественные устройства, но у них разные типы сокетов, поэтому нельзя устанавливать процессоры AMD на платы Intel и наоборот. Когда Intel и AMD выпускают новые процессоры, они часто имеют новые разъемы и несовместимы со старыми материнскими платами.Вадим Атаманенко, основатель компании MightySAP по разработке программного обеспечения, отмечает: "Среди пользователей идет бесконечная "война" между Intel и AMD, потому что у первого и второго есть как сильные, так и слабые стороны. Сразу стоит заметить, что хотя процессоры AMD и выглядят на первый взгляд очень выгодными, у них есть проблема перегрева. Если выбор пал на AMD, нужно обязательно позаботиться о дополнительном охлаждении".ЦП бывают самых разных спецификаций. Одни из них предназначены для офисной работы, другие для игр или графики. Разница в цене между начальным уровнем и высокой производительностью велика, поэтому стоит тщательно выбирать эту часть компьютера в соответствии с требованиями к нему.Материнская платаМатеринская плата — печатная плата (PCB), которая действует как интерфейс для всех других компонентов и соединяет их в единую взаимодействующую между собой сеть. При самостоятельной сборке компьютера важно обращать внимание на то, чтобы все комплектующие были совместимы с "материнкой" и имели подходящие к ней разъемы.Вадим Атаманенко уточняет: "Стоит помнить, что материнская плата — это основа, и чем она более сложная и "навороченная", тем ниже ее надежность. Не стоит выбирать материнскую плату из-за кучи разъемов для памяти, дисков, видеокарт, разных ненужных фишек типа экранов, логотипов, светодиодов во всех возможных местах и многоканальных звуковых выходов, которые в 99 процентах случаев никто и никогда не использует. Как известно, чем проще конструкция — тем она надежнее".При выборе платы эксперт предлагает обратить внимание на следующие моменты:ВидеокартаБольшинство материнских плат и процессоров имеют встроенную графику. Интегрированные графические процессоры — версии начального уровня, которые могут обрабатывать повседневные действия, такие как офисная работа, фильмы и некоторые старые игры. Современные игры имеют интенсивную, динамичную графику, для которой требуется дискретная графическая карта с большой вычислительной мощностью.Как и в случае с процессорами, есть две компании, специализирующиеся на высокопроизводительных графических процессорах: Nvidia и AMD. Карты обеих компаний должны работать с большинством материнских плат, но все равно следует заранее проверить совместимость. Кроме того, перед приобретением видеокарты нужно убедиться, что процессор обладает достаточной мощностью, а скорость слота PCIe на материнской плате соответствует мощности видеокарты. Некоторые графические процессоры громоздкие и требуют больше места в корпусе.Никита Заруцкий советует: "Если компьютер для дома и офиса, то можно сэкономить на видеокарте, так как во многих случаях достаточно будет интегрированной в материнскую плату или процессор. Для игр и работы с графикой необходимо приобретать отдельную. Не рекомендую экономить на этой позиции. Для лучшей совместимости стоит выбирать видеокарту под производителя процессора Nvidia — Intel, AMD — AMD".В настоящее время самое лучшее сочетание производительности и цены у видеокарт на GPU:Вадим Атаманенко уточняет: "По причине низкой надежности не рекомендуется покупать видеокарты с пассивным охлаждением, так как через несколько лет эксплуатации многие из них выходят из строя (обычно из-за непродуманности системы охлаждения системного блока). Если все же очень важна тихая работа компьютера, то необходимо выбрать видеокарту с активным охлаждением и как можно большим размером радиатора и кулеров, потому что обычно чем больше их размер и количество, тем тише работает видеокарта".Оперативная памятьОперативная память (RAM) обрабатывает информацию из программного обеспечения. Поскольку она это делает в хронологическом порядке, ей нужно как можно больше памяти (ОЗУ) для быстрого выполнения задач. ОЗУ обычно поставляется в виде планок, состоящих из интегральной схемы (ИС) с транзисторами и конденсаторами. Накопители могут иметь разную емкость и скорость обмена данными.Материнские платы младшего класса часто поддерживают ограниченный объем оперативной памяти, в то время как на игровых она достигает 128 гигабайт."Как показывают тесты, оперативная память DDR3 (третьего поколения) не так уже и сильно уступает DDR4 (четвертого поколения), поэтому назвать ее безнадежно устаревшей еще рано, хотя все новые процессоры изначально совместимы только с DDR4. Так как в настоящее время очень мало материнских плат и процессоров поддерживают DDR3, а ее цена в среднем даже немного выше, чем DDR4, то на DDR3 есть смысл собирать только самые дешевые компьютеры", — говорит Вадим Атаманенко.Алексей Сахончик уточняет: "Производительность компьютера в двухканальном режиме всегда будет выше, чем с одной планкой памяти".Так как операционной системе Windows 7/8/10 со всеми запущенными службами и антивирусной программой требуется от 0,8 до 1,5 гигабайта оперативки, то рекомендуется:Вадим Атаманенко отмечает: "Не стоит устанавливать 16 гигабайт или больше на недорогой компьютер со слабыми процессором и видеокартой. Гораздо разумнее на сэкономленные деньги приобрести в качестве системного быстрый SSD-диск, который сделает даже самый недорогой компьютер значительно более отзывчивым и комфортным в работе. Настоятельно рекомендуется использовать два или четыре одинаковых модуля памяти меньшего объема, чем один большего, так как в этом случае включается более быстрый двухканальный режим. Это очень важно для компьютеров с видеокартой, встроенной в процессор (APU), так как в одноканальном режиме ее производительность падает почти вдвое".НакопительВсе данные на ПК, включая операционную систему, программы, библиотеки мультимедиа и установки игр, хранятся на накопителе. Сейчас большинство пользователей перешли на твердотельные накопители (SSD) или накопители с энергонезависимой памятью (NVMe), но на многих старых ПК все еще используются жесткие диски (HDD).Жесткие дискиЭти приводы являются самым старым типом накопителей с такими механическими частями, как пластины, шпиндель и рычаг. Жесткие диски намного медленнее, чем более современные варианты, и имеют скорость чтения и записи от 80 до 160 мегабит в секунду.SSDТвердотельные накопители меньше размером и быстрее (скорость от 200 до 550 мегабит в секунду). Они более долговечны, поскольку не содержат движущихся частей."Скорость работы твердотельных дисков (SSD) значительно выше, чем классических HDD, с ними даже слабые компьютеры ощущаются очень быстрыми в большинстве неигровых задач. Но соотношение объем/цена у SSD ниже два-три раза, чем у HDD, к тому же в силу некоторых причин большинство SSD-дисков мало пригодны для долговременного хранения данных, поэтому целесообразно использовать пару "небольшой быстрый SSD-диск под операционную систему + тихий HDD-диск 5400-5900 rpm для хранения данных", где за разумные деньги мы получим максимум быстродействия, надежности и практически полную тишину в работе, — говорит Вадим Атаманенко. — Но важно иметь в виду, что в настоящее время большинство моделей SSD-дисков непригодны для длительного хранения информации, так как при отключенном питании уже через несколько месяцев могут начать терять информацию. На это сильно влияет степень изношенности накопителя и повышенная температура, поэтому для долговременного хранения необходимо использовать решения на базе классических HDD-дисков".Никита Заруцкий добавляет: "Для игр советую использовать дополнительный SSD-диск, это позволит загружать их быстрее. Для учебы и офиса достаточно одного установленного SSD вместе с системой".NVMНовейший тип запоминающего устройства для ПК. Он похож на микросхему оперативной памяти и вставляется непосредственно в материнскую плату без какого-либо интерфейса. Подключение к слоту M.2 позволяет NVM иметь высокую скорость чтения до 7,1 тысячи мегабит в секунду и скорость записи до 6,6 тысячи мегабит.Вадим Атаманенко комментирует: "SSD M.2 NVMe очень привлекательны для покупки, так как быстрее даже своих "родных братьев" на той же элементной базе в исполнении SSD SATA, но при этом имеют такую же цену. Кроме того, многие модели SSD M.2 NVMe имеют в принципе недостижимую скорость работы для любых SATA-устройств, а цена выше незначительно, поэтому настоятельно рекомендуется покупать именно SSD M.2 NVMe. Но перед этим надо обязательно проверить в характеристиках, что скорость последовательного чтения выбранного накопителя не ниже 1,500 МБ/сек".Блок питанияЭтот агрегат регулирует и распределяет мощность по всем компонентам ПК. Современные блоки питания имеют модульную конструкцию, поэтому пользователи могут добавлять и отключать кабели в зависимости от требований к сборке.Выбор лучшего источника питания зависит от энергопотребления материнской платы, процессора и видеокарты. Эти компоненты самые требовательные.ОхлаждениеВоздушное охлаждение является наиболее распространенным типом и встречается в большинстве готовых ПК. Этот вариант остается стандартом в течение многих лет из-за низкой стоимости, высокой эффективности и простоты установки.Большинство блоков воздушного охлаждения состоят из вентилятора статического давления, нагнетающего холодный воздух на радиатор, который поглощает тепло от процессора. Усовершенствованные системы могут иметь несколько вентиляторов и дополнительные функции, такие как RGB-подсветка.Выбирая воздушное охлаждение, стоит убедиться, что оно совместимо с материнской платой и сокетом процессора. Современные системы обычно поставляются с несколькими кронштейнами для разных розеток. Также стоит проверить размер и мощность вентилятора, чтобы узнать, сколько шума он издает и насколько эффективен.Жидкостное охлаждение мощнее, чем воздушное, но стоит значительно дороже. Специальная пластина поглощает тепло от процессора и передает его воде. Затем теплая жидкость перекачивается в радиатор и охлаждается вентиляторами, а цикл начинается снова.ДисководВ связи с развитием скоростных каналов связи и появлением недорогих емких жестких дисков оптический привод часто вообще не нужен или используется крайне редко, так как игры, фильмы, драйвера и другие данные очень легко загрузить из интернета, где их гораздо проще поддерживать в актуальном состоянии.Порядок сборкиПроцесс сборки включает в себя следующие этапы:Установка комплектующих в корпусКомплектующие устанавливаются в определенном порядке.Максим Закамсков рассказывает: "В корпус устанавливается бэкплейт — железная рамка с отверстиями под разъемы, которая идет в комплекте с материнской платой. Бэкплейт уникален для каждой модели, в случае замены материнской платы рамку тоже нужно заменить".Материнская платаСборку материнской платы удобнее всего производить на столе. Помимо комплектующих, потребуется набор отверток и термопаста (если она не была нанесена на кулер на заводе).Подключение кабелейПри помощи шлейфов к материнской плате подключаются блок питания, жесткий диск, дисковод и прочее.ПроцессорДля установки процессора необходимо освободить место крепления, открыв рамку, аккуратно совместить выемки на плате с ножками ЦП, закрыть рамку.Подключение охлажденияСистема охлаждения защищает компоненты ПК от перегрева. Если процессор был приобретен без установленного на заводе кулера, его необходимо смонтировать самостоятельно."Перед монтажом системы охлаждения нужно удалить с процессора все наклейки и надписи, обезжирить металлическую крышку. Убедитесь, что на поверхность контакта системы охлаждения с процессором нанесена термопаста", — говорит Максим Закамсков.Твердотельный накопитель SSDБольшинство дисков SSD не комплектуются крепежом, поэтому для его установки потребуется SATA-кабель достаточной длины и шлейф для блока питания с соответствующим разъемом.Жесткий диск HDDДля жесткого диска в корпусе компьютера предусмотрены специальные отсеки. HDD вставляется в один из них и присоединяется к материнской плате при помощи интерфейса SATA, не стоит забывать также о кабеле к блоку питания.Оперативная памятьМодули оперативной памяти имеют ключ (вырез на контактной площадке), а разъем — выступ. При установке важно правильно сориентировать планку: совместить вырез и выступ, иначе модуль не войдет в разъем полностью и не защелкнется.Блок питанияВ зависимости от корпуса место для блока питания может находиться вверху или внизу коробки. Для его установки нужно поместить устройство в корпус, прикрепить винтами, соединить все нужные кабели с материнской платой и компонентами, требующими отдельного питания (видеокартой, процессором).ВидеокартаВидеокарта устанавливается в соответствующий слот на материнской плате и прикручивается винтами, идущими в комплекте, с помощью кабеля соединяется с платой и блоком питания.Корпусные вентиляторыВ зависимости от типа корпуса вентилятор может располагаться на задней, передней стенке или на обеих сторонах одновременно (тогда потребуется два кулера). Опознать необходимый разъем на материнской плате можно по конфигурации и надписи Fan. К корпусу вентилятор прикручивается винтами.Подсветка RGB-ARGBДля подключения подсветки на материнской плате должны быть разъемы JRAINBOW или RGB. Первый тип (адресуемый) позволяет управлять светодиодами через программу, установленную на компьютере, второй тип (неадресуемый) управления не предполагает, и подсветка будет светиться всегда одинаково и одним цветом.Передняя панель корпусаНа передней панели системного блока всегда присутствуют кнопки включения/выключения, перезагрузки, индикаторы включения и обращения к жесткому диску. Кроме того, на ней могут быть разъемы для наушников и микрофона, порты USB. Некоторые корпуса содержат на передней панели также оптические приводы и кардридеры.Устройства ввода и выводаК устройствам ввода относятся клавиатуры, мыши, сканеры, веб-камеры и прочее. Каждое из них присоединяется к соответствующему разъему на системном блоке. Устройства вывода — монитор, колонки, принтеры.Первое включениеПосле того, как все провода стянуты хомутами, аккуратно уложены и притянуты к элементам корпуса, подключены монитор, клавиатура и мышь, можно приступать к первому включению компьютера и установке на него операционной системы.Эксперт называет основные ошибки при сборке:Алексей Сахончик добавляет: "Если все собрано верно, компьютер включится и останется только (после установки системы) протестировать его на работоспособность, проверив, как он ведет себя под нагрузкой. Это можно сделать, запустив либо требовательную игру, либо специальный стресс-тест, которых в интернете огромное количество".Проверка стабильности работы системыСтабильной можно считать продолжительную работу компьютера без программных или аппаратных сбоев.Основных системных устройств, в большей степени влияющих на устойчивую работу компьютера, четыре: процессор, оперативная память, видеокарта, жесткий диск. Каждое из них отвечает за выполнение определенного спектра задач. Стабильность системы в целом как раз строится из бесперебойного функционирования каждого из них, и некорректная работа одного может вызывать ошибки в работе другого.Вадим Атаманенко говорит: "Проверка стабильности представляет собой поочередную нагрузку каждого устройства системы с целью выявить сбойное. Для каждого узла существуют свои программные тесты, например HWMonitor, который распространяется бесплатно".Особенности сборки игровых компьютеровК игровым компьютерам предъявляются особые требования. Вадим Атаманенко дает несколько советов, чтобы предотвратить основные ошибки при их сборке.Возможные ошибки при сборкеИз возможных ошибок стоит выделить несколько основных.

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технологии, компьютеры, россия