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Роскомнадзор зафиксировал большой объем вбросов в выборный период

Роскомнадзор зафиксировал большой объем вбросов в выборный период - РИА Новости, 21.09.2021

Роскомнадзор зафиксировал большой объем вбросов в выборный период

Роскомнадзор зафиксировал достаточно большой объем вбросов в выборный период, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:42

2021-09-21T19:42

2021-09-21T19:42

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал достаточно большой объем вбросов в выборный период, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин."Мы занимались в выборный период пресечением незаконной агитации, достаточно большой объем вбросов нами зафиксирован, с чем мы боролись в интернете, в первую очередь. Мы фиксировали на тот момент отказ Google и Apple от взаимодействия с российской стороной и от исполнения норм закона о выборах", - сказал Субботин на заседании временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. Из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store было удалено приложение "Навальный", которое также продвигалось ФБК*.Субботин отметил, что мобильное приложение, включающее функционал "Умного голосования", стало недоступно утром 17 сентября после комплекса проведенных мероприятий с активным участием временной комиссии Совфеда.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20210920/mid-1751059546.html

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политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия