https://ria.ru/20210921/vybory-1751202589.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:26

2021-09-21T19:26

2021-09-21T19:38

выборы в государственную думу

политика

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по всем одномандатным округам, сообщает областной избирком по итогам заседания.Итоговая явка составила около 50%. В 2016 году, когда голосование на выборах в Госдуму проходило в один день, итоговая явка в Ростовской области составляла 48,11%.Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата Заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.

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политика, ростовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, кпрф, лдпр, россия