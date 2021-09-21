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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751202589.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:26
2021-09-21T19:38
выборы в государственную думу
политика
ростовская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
кпрф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по всем одномандатным округам, сообщает областной избирком по итогам заседания.Итоговая явка составила около 50%. В 2016 году, когда голосование на выборах в Госдуму проходило в один день, итоговая явка в Ростовской области составляла 48,11%.Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата Заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
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политика, ростовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, кпрф, лдпр, россия
19:26 21.09.2021 (обновлено: 19:38 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области, набрав 51,59% голосов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по всем одномандатным округам, сообщает областной избирком по итогам заседания.
Итоговая явка составила около 50%. В 2016 году, когда голосование на выборах в Госдуму проходило в один день, итоговая явка в Ростовской области составляла 48,11%.
"Партию "Единая Россия" поддержали 51,59% избирателей, КПРФ - 20,19%, ЛДПР - 6,97%. Также пятипроцентный барьер преодолели партии "Справедливая Россия - За правду" (6,42%) и "Новые люди" (5,17%)", - говорится в сообщении.
Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата Заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 18:11Выборы в Государственную думу
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму
 
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