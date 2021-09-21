https://ria.ru/20210921/vybory-1751202589.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:26
2021-09-21T19:26
2021-09-21T19:38
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам обработки всех протоколов по партийным спискам, набирая 51,59% голосов, а также по всем одномандатным округам, сообщает областной избирком по итогам заседания.Итоговая явка составила около 50%. В 2016 году, когда голосование на выборах в Госдуму проходило в один день, итоговая явка в Ростовской области составляла 48,11%.Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата Заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
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политика, ростовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, кпрф, лдпр, россия
19:26 21.09.2021 (обновлено: 19:38 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ростовской области, набрав 51,59% голосов