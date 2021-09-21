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"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края

"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края

Избирательная комиссия Ставропольского края подвела итоги выборов в Думу региона седьмого созыва, большинство голосов получила "Единая Россия" - 60,34%,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:04

2021-09-21T19:04

2021-09-21T19:04

выборы в государственную думу

политика

ставропольский край

единая россия

кпрф

выборы в государственную думу

россия

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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Ставропольского края подвела итоги выборов в Думу региона седьмого созыва, большинство голосов получила "Единая Россия" - 60,34%, сообщает избирком."Двадцать первого сентября на заседании избирательной комиссии Ставропольского края были установлены общие результаты выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, подписаны протокол и сводная таблица о результатах. Выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому избирательному округу и по 25 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными", - говорится в сообщении.По данным избиркома, по единому краевому округу "Единая Россия" получила 60,34%, КПРФ - 15,71%, "Справедливая Россия - За правду" - 9,46%, ЛДПР - 4,94%, "Новые люди" - 3,2%, "Партия пенсионеров" - 2,45%, "Коммунисты России" - 1,76%.Отмечается, что явка составила 66,74%.

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политика, ставропольский край, единая россия, кпрф, выборы в государственную думу, россия