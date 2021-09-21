https://ria.ru/20210921/vybory-1751200385.html
"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края
"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края
Избирательная комиссия Ставропольского края подвела итоги выборов в Думу региона седьмого созыва, большинство голосов получила "Единая Россия" - 60,34%,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:04
2021-09-21T19:04
2021-09-21T19:04
выборы в государственную думу
политика
ставропольский край
единая россия
кпрф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750914603_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_eca3e34689a8635f08f9e4540201fffc.jpg
ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Ставропольского края подвела итоги выборов в Думу региона седьмого созыва, большинство голосов получила "Единая Россия" - 60,34%, сообщает избирком."Двадцать первого сентября на заседании избирательной комиссии Ставропольского края были установлены общие результаты выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, подписаны протокол и сводная таблица о результатах. Выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому избирательному округу и по 25 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными", - говорится в сообщении.По данным избиркома, по единому краевому округу "Единая Россия" получила 60,34%, КПРФ - 15,71%, "Справедливая Россия - За правду" - 9,46%, ЛДПР - 4,94%, "Новые люди" - 3,2%, "Партия пенсионеров" - 2,45%, "Коммунисты России" - 1,76%.Отмечается, что явка составила 66,74%.
https://ria.ru/20210921/mandaty-1751190589.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750914603_236:0:2391:1616_1920x0_80_0_0_75df9024d6da517b6e13cb9f5f353aab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ставропольский край, единая россия, кпрф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" победила на выборах в Думу Ставропольского края
ЕР получила большинство на выборах в Думу Ставропольского края, набрав 60,34% голосов