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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:35

2021-09-21T17:35

2021-09-21T17:52

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

республика калмыкия

россия

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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября."По состоянию на 21.09.2021 года по результатам голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ 8-го созыва в республики обработано 100% протоколов... Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 39,52%, "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 25,97%, "Новые люди" – 12,23%", - сообщили в избиркоме.Остальные партии, отметили в ведомстве, не набрали 5% голосов.По данным избиркома, по одномандатному округу победу одержал также кандидат от "Единой России" Бадма Башанкаев, набравший 40,5% голосов.Отмечается, что явка избирателей составила около 50%.На выборах в Государственную думу РФ в Калмыкии в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 57,51%.

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, республика калмыкия, россия