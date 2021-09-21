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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751182577.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:35
2021-09-21T17:52
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
республика калмыкия
россия
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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября."По состоянию на 21.09.2021 года по результатам голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ 8-го созыва в республики обработано 100% протоколов... Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 39,52%, "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 25,97%, "Новые люди" – 12,23%", - сообщили в избиркоме.Остальные партии, отметили в ведомстве, не набрали 5% голосов.По данным избиркома, по одномандатному округу победу одержал также кандидат от "Единой России" Бадма Башанкаев, набравший 40,5% голосов.Отмечается, что явка избирателей составила около 50%.На выборах в Государственную думу РФ в Калмыкии в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 57,51%.
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политика, госдума рф, республика калмыкия, россия
17:35 21.09.2021 (обновлено: 17:52 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"По состоянию на 21.09.2021 года по результатам голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ 8-го созыва в республики обработано 100% протоколов... Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 39,52%, "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 25,97%, "Новые люди" – 12,23%", - сообщили в избиркоме.
Остальные партии, отметили в ведомстве, не набрали 5% голосов.
По данным избиркома, по одномандатному округу победу одержал также кандидат от "Единой России" Бадма Башанкаев, набравший 40,5% голосов.
Отмечается, что явка избирателей составила около 50%.
На выборах в Государственную думу РФ в Калмыкии в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 57,51%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФРеспублика КалмыкияРоссия
 
 
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