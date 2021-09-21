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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:35
2021-09-21T17:35
2021-09-21T17:52
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября."По состоянию на 21.09.2021 года по результатам голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ 8-го созыва в республики обработано 100% протоколов... Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 39,52%, "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 25,97%, "Новые люди" – 12,23%", - сообщили в избиркоме.Остальные партии, отметили в ведомстве, не набрали 5% голосов.По данным избиркома, по одномандатному округу победу одержал также кандидат от "Единой России" Бадма Башанкаев, набравший 40,5% голосов.Отмечается, что явка избирателей составила около 50%.На выборах в Государственную думу РФ в Калмыкии в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 57,51%.
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политика, госдума рф, республика калмыкия, россия
17:35 21.09.2021 (обновлено: 17:52 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калмыкии с 39,52% голосов
ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости.
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму
в Калмыкии с 39,52% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
"По состоянию на 21.09.2021 года по результатам голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ 8-го созыва в республики обработано 100% протоколов... Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 39,52%, "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 25,97%, "Новые люди" – 12,23%", - сообщили в избиркоме.
Остальные партии, отметили в ведомстве, не набрали 5% голосов.
По данным избиркома, по одномандатному округу победу одержал также кандидат от "Единой России" Бадма Башанкаев, набравший 40,5% голосов.
Отмечается, что явка избирателей составила около 50%.
На выборах в Государственную думу РФ в Калмыкии в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 57,51%.