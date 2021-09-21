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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751179140.html
ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму
ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму
К моменту начала выборов в РФ количество негативных публикаций о голосовании в России в зарубежных СМИ выросло в 10 раз, заявил член ЦИК Игорь Борисов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:24
2021-09-21T17:27
выборы в государственную думу
политика
сша
госдума рф
цик рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. К моменту начала выборов в РФ количество негативных публикаций о голосовании в России в зарубежных СМИ выросло в 10 раз, заявил член ЦИК Игорь Борисов."Отмечаем информационные атаки в рамках так называемой информационной войны, которые отмечаются увеличением негативной медийной активности в средствах массовой информации Евросоюза, США и Канады. Так, на первые числа сентября мы отмечали, что в странах, прежде всего, блока НАТО, США и Канады позитивных материалов не было вообще, были нейтральные единичные публикации", - сказал Борисов в ходе подведения предварительных итогов работы мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."Но к началу сентября было три-четыре публикации с негативной информацией, но к моменту начала голосования 16-17 сентября количество этих публикаций увеличилось в 10 раз. Причем, фактура осталась той же. По 40 и более публикаций выливались на головы читателей, зрителей, слушателей", - пояснил Борисов.Он добавил, что публикации переводились на русский язык и "вбрасывались в нашу среду через социальные сети, Telegram-каналы и СМИ-иноагентов"."То есть, фактически мы фиксировали незаконное участие в агитационной кампании", - резюмировал член ЦИК.Он подчеркнул, что ЦИК по таким случаям обращался в Роскомнадзор, прокуратуру, которые незамедлительно принимали меры.
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политика, сша, госдума рф, цик рф, россия
17:24 21.09.2021 (обновлено: 17:27 21.09.2021)
 
ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму

ЦИК: к выборам количество негативных публикаций о них за рубежом выросло в десять раз

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. К моменту начала выборов в РФ количество негативных публикаций о голосовании в России в зарубежных СМИ выросло в 10 раз, заявил член ЦИК Игорь Борисов.
"Отмечаем информационные атаки в рамках так называемой информационной войны, которые отмечаются увеличением негативной медийной активности в средствах массовой информации Евросоюза, США и Канады. Так, на первые числа сентября мы отмечали, что в странах, прежде всего, блока НАТО, США и Канады позитивных материалов не было вообще, были нейтральные единичные публикации", - сказал Борисов в ходе подведения предварительных итогов работы мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"Но к началу сентября было три-четыре публикации с негативной информацией, но к моменту начала голосования 16-17 сентября количество этих публикаций увеличилось в 10 раз. Причем, фактура осталась той же. По 40 и более публикаций выливались на головы читателей, зрителей, слушателей", - пояснил Борисов.
Он добавил, что публикации переводились на русский язык и "вбрасывались в нашу среду через социальные сети, Telegram-каналы и СМИ-иноагентов".
"То есть, фактически мы фиксировали незаконное участие в агитационной кампании", - резюмировал член ЦИК.
Он подчеркнул, что ЦИК по таким случаям обращался в Роскомнадзор, прокуратуру, которые незамедлительно принимали меры.
 
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