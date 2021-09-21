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ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму

ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму

К моменту начала выборов в РФ количество негативных публикаций о голосовании в России в зарубежных СМИ выросло в 10 раз, заявил член ЦИК Игорь Борисов. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:24

2021-09-21T17:24

2021-09-21T17:27

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. К моменту начала выборов в РФ количество негативных публикаций о голосовании в России в зарубежных СМИ выросло в 10 раз, заявил член ЦИК Игорь Борисов."Отмечаем информационные атаки в рамках так называемой информационной войны, которые отмечаются увеличением негативной медийной активности в средствах массовой информации Евросоюза, США и Канады. Так, на первые числа сентября мы отмечали, что в странах, прежде всего, блока НАТО, США и Канады позитивных материалов не было вообще, были нейтральные единичные публикации", - сказал Борисов в ходе подведения предварительных итогов работы мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."Но к началу сентября было три-четыре публикации с негативной информацией, но к моменту начала голосования 16-17 сентября количество этих публикаций увеличилось в 10 раз. Причем, фактура осталась той же. По 40 и более публикаций выливались на головы читателей, зрителей, слушателей", - пояснил Борисов.Он добавил, что публикации переводились на русский язык и "вбрасывались в нашу среду через социальные сети, Telegram-каналы и СМИ-иноагентов"."То есть, фактически мы фиксировали незаконное участие в агитационной кампании", - резюмировал член ЦИК.Он подчеркнул, что ЦИК по таким случаям обращался в Роскомнадзор, прокуратуру, которые незамедлительно принимали меры.

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политика, сша, госдума рф, цик рф, россия