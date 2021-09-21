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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Воронежской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Воронежской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Воронежской области

"Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Воронежской области 55,89% голосов избирателей, сообщил во вторник РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:17

2021-09-21T16:17

2021-09-21T16:34

выборы в государственную думу

политика

воронежская область

госдума рф

россия

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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Воронежской области 55,89% голосов избирателей, сообщил во вторник РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы. Окончательные итоги выборов в Воронежской области подвели во вторник, 21 сентября."Явка по области в целом - 53,86%, город Воронеж - 34,70%. "Единая Россия" набрала 55,89%, КПРФ - 19,51%, ЛДПР - 6,05%, "Справедливая Россия" - 5,21%, "Новые люди" - 5,07%", - сообщил собеседник агентства.В одномандатных избирательных округах большинство голосов получили кандидаты от "Единой России". По Воронежскому одномандатному избирательному округу № 87 – Аркадий Пономарев – 48,83%; по Правобережному одномандатному избирательному округу № 88 – Сергей Чижов Сергей Викторович – 53,14%; по Аннинскому одномандатному избирательному округу № 89 – Андрей Марков – 46,82%; по Павловскому одномандатному избирательному округу № 90 – Алексей Гордеев – 72,01%.

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политика, воронежская область, госдума рф, россия