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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751159327.html
Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде
Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.09.2021
Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде
Российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:09
2021-09-21T16:37
выборы в государственную думу
политика
андрей климов
госдума рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Парламентские выборы прошли спокойно, прозрачно и в соответствии с российскими законами. У нас нет сомнений в их результатах, а все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации не имеют под собой каких-либо реальных оснований", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.Климов напомнил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы; попытка срыва международного наблюдения за российскими выборами со стороны иностранных структур, ориентированных преимущество на страны НАТО; распространение ложной либо односторонней информации о ходе выборов со стороны зарубежных политических деятелей, иностранных и прозападных СМИ, социальных сетей и таких международных организаций, как Европейский парламент.Также отмечались массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования; ведение незаконной агитации со стороны зарубежных лиц, организаций, иностранных агентов, лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности; намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам и нарушение порядка голосования, изготовление разнообразных фальшивок для дискредитации российских выборов и их итогов, сказал Климов.Кроме того, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК РФ, заключил сенатор.
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751087658.html
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политика, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, россия
16:09 21.09.2021 (обновлено: 16:37 21.09.2021)
 
Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: выборы в Госдуму прошли прозрачно, нет оснований сомневаться в результатах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Парламентские выборы прошли спокойно, прозрачно и в соответствии с российскими законами. У нас нет сомнений в их результатах, а все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации не имеют под собой каких-либо реальных оснований", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.
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Климов напомнил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы; попытка срыва международного наблюдения за российскими выборами со стороны иностранных структур, ориентированных преимущество на страны НАТО; распространение ложной либо односторонней информации о ходе выборов со стороны зарубежных политических деятелей, иностранных и прозападных СМИ, социальных сетей и таких международных организаций, как Европейский парламент.
Также отмечались массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования; ведение незаконной агитации со стороны зарубежных лиц, организаций, иностранных агентов, лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности; намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам и нарушение порядка голосования, изготовление разнообразных фальшивок для дискредитации российских выборов и их итогов, сказал Климов.
Кроме того, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК РФ, заключил сенатор.
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