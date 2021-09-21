https://ria.ru/20210921/vybory-1751159327.html

Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде

Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.09.2021

Оснований сомневаться в результатах выборов нет, заявили в Совфеде

Российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:09

2021-09-21T16:09

2021-09-21T16:37

выборы в государственную думу

политика

андрей климов

госдума рф

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Парламентские выборы прошли спокойно, прозрачно и в соответствии с российскими законами. У нас нет сомнений в их результатах, а все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации не имеют под собой каких-либо реальных оснований", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.Климов напомнил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы; попытка срыва международного наблюдения за российскими выборами со стороны иностранных структур, ориентированных преимущество на страны НАТО; распространение ложной либо односторонней информации о ходе выборов со стороны зарубежных политических деятелей, иностранных и прозападных СМИ, социальных сетей и таких международных организаций, как Европейский парламент.Также отмечались массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования; ведение незаконной агитации со стороны зарубежных лиц, организаций, иностранных агентов, лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности; намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам и нарушение порядка голосования, изготовление разнообразных фальшивок для дискредитации российских выборов и их итогов, сказал Климов.Кроме того, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК РФ, заключил сенатор.

https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751087658.html

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политика, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, россия