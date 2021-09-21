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Выборы в Государственную думу
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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области
Партия "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Липецкой области 48,65% голосов избирателей, сообщает облизбирком. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:07
2021-09-21T15:24
выборы в государственную думу
политика
липецкая область
единая россия
госдума рф
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россия
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Липецкой области 48,65% голосов избирателей, сообщает облизбирком.Голосование на выборах в Государственную думу проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проводились региональные и муниципальные выборы. Окончательные итоги выборов в Липецкой области подвели во вторник, 21 сентября.Остальные партии не преодолели 5%.По одномандатному избирательному округу №114 на выборах депутатов Госдумы победил Николай Борцов с 48,15% голосов. По одномандатному избирательному округу №115 - Михаил Тарасенко с 48,07% голосов. Оба кандидата представляют "Единую Россию".
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политика, липецкая область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр
15:07 21.09.2021 (обновлено: 15:24 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области, набрав 48,65% голосов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Липецкой области 48,65% голосов избирателей, сообщает облизбирком.
Голосование на выборах в Государственную думу проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проводились региональные и муниципальные выборы. Окончательные итоги выборов в Липецкой области подвели во вторник, 21 сентября.
"По результатам обработки 100% протоколов об итогах голосования явка в Липецкой области на избирательные участки составила 52,72%. Распределение голосов избирателей Липецкой области на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу: "Единая Россия" - 48,65%, КПРФ – 21,15%, ЛДПР – 7,76%, "Справедливая Россия – За правду" – 5,96%", - говорится в сообщении.
Остальные партии не преодолели 5%.
По одномандатному избирательному округу №114 на выборах депутатов Госдумы победил Николай Борцов с 48,15% голосов. По одномандатному избирательному округу №115 - Михаил Тарасенко с 48,07% голосов. Оба кандидата представляют "Единую Россию".
 
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