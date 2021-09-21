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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Липецкой области

Партия "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Липецкой области 48,65% голосов избирателей, сообщает облизбирком. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:07

2021-09-21T15:07

2021-09-21T15:24

выборы в государственную думу

политика

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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Липецкой области 48,65% голосов избирателей, сообщает облизбирком.Голосование на выборах в Государственную думу проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проводились региональные и муниципальные выборы. Окончательные итоги выборов в Липецкой области подвели во вторник, 21 сентября.Остальные партии не преодолели 5%.По одномандатному избирательному округу №114 на выборах депутатов Госдумы победил Николай Борцов с 48,15% голосов. По одномандатному избирательному округу №115 - Михаил Тарасенко с 48,07% голосов. Оба кандидата представляют "Единую Россию".

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политика, липецкая область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр