https://ria.ru/20210921/vybory-1751144545.html

Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах

Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах - РИА Новости, 21.09.2021

Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:03

2021-09-21T15:03

2021-09-21T15:03

тверская область

политика

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах."Хочу поблагодарить избирателей Тверской области, те, кто пришел на избирательные участки и проголосовал – это неравнодушные люди, исполнившие свой гражданский долг", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Руденя также обратил внимание на прозрачность проведения процедуры голосования.Он также сообщил, что выборы прошли с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.В Тверской области избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка на выборах составила более 41% избирателей.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750892197.html

тверская область

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политика, тверская область, игорь руденя