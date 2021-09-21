Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах.
"Хочу поблагодарить избирателей Тверской области, те, кто пришел на избирательные участки и проголосовал – это неравнодушные люди, исполнившие свой гражданский долг", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Руденя также обратил внимание на прозрачность проведения процедуры голосования.
"Мы показываем достаточно высокий уровень политической зрелости. Всё было организовано четко, с камерами видеонаблюдения, это уже другой уровень прозрачности проведения выборов",- сказал губернатор.
Он также сообщил, что выборы прошли с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В Тверской области избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка на выборах составила более 41% избирателей.