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Тверская область
https://ria.ru/20210921/vybory-1751144545.html
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах - РИА Новости, 21.09.2021
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:03
2021-09-21T15:03
тверская область
политика
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах."Хочу поблагодарить избирателей Тверской области, те, кто пришел на избирательные участки и проголосовал – это неравнодушные люди, исполнившие свой гражданский долг", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Руденя также обратил внимание на прозрачность проведения процедуры голосования.Он также сообщил, что выборы прошли с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.В Тверской области избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка на выборах составила более 41% избирателей.
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политика, тверская область, игорь руденя
15:03 21.09.2021
 

Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в выборах

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала Россия 24 Тверь - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах.
"Хочу поблагодарить избирателей Тверской области, те, кто пришел на избирательные участки и проголосовал – это неравнодушные люди, исполнившие свой гражданский долг", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Руденя также обратил внимание на прозрачность проведения процедуры голосования.
"Мы показываем достаточно высокий уровень политической зрелости. Всё было организовано четко, с камерами видеонаблюдения, это уже другой уровень прозрачности проведения выборов",- сказал губернатор.
Он также сообщил, что выборы прошли с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В Тверской области избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка на выборах составила более 41% избирателей.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 06:31Выборы в Государственную думу
Руденя лидирует на выборах главы Тверской области
 
Тверская областьПолитикаТверская областьИгорь Руденя
 
 
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