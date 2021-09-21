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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751104831.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области
Партия "Единая Россия" с 59,84% голосов побеждает по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 100% протоколов, также... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:50
2021-09-21T12:03
выборы в государственную думу
политика
саратовская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
вячеслав володин
саратовская областная дума
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" с 59,84% голосов побеждает по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 100% протоколов, также представители ЕР побеждают во всех четырех одномандатных округах региона, сообщили РИА Новости в областном избиркоме."Приняло участие в выборах 55,71% избирателей. По партиям: за "Единую Россию" - 59,84% голосов, за КПРФ - 20,74%, ЛДПР - 5,15%", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что обработано 100% протоколов, остальные партии набрали меньше 5% голосов.По ее словам, по 163-му Саратовскому одномандатному округу побеждает действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") с 72,11% голосов, по 164-му Балаковскому одномандатному округу - депутат Госдумы Николай Панков ("Единая Россия") с 63,07%, по 165-му Балашовскому округу - депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев ("Единая Россия") с 52,5%, по 166-му Энгельсскому округу — бывший вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин ("Единая Россия") с 51,73% голосов.
https://ria.ru/20210920/vybory-1751043340.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, саратовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, вячеслав володин, саратовская областная дума, николай панков
11:50 21.09.2021 (обновлено: 12:03 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области

ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Саратовской области после обработки 100% протоколов

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" с 59,84% голосов побеждает по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 100% протоколов, также представители ЕР побеждают во всех четырех одномандатных округах региона, сообщили РИА Новости в областном избиркоме.
"Приняло участие в выборах 55,71% избирателей. По партиям: за "Единую Россию" - 59,84% голосов, за КПРФ - 20,74%, ЛДПР - 5,15%", - сказала собеседница агентства.
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 20:06Выборы в Государственную думу
Госдеп оценил выборы в Госдуму
Она отметила, что обработано 100% протоколов, остальные партии набрали меньше 5% голосов.
По ее словам, по 163-му Саратовскому одномандатному округу побеждает действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") с 72,11% голосов, по 164-му Балаковскому одномандатному округу - депутат Госдумы Николай Панков ("Единая Россия") с 63,07%, по 165-му Балашовскому округу - депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев ("Единая Россия") с 52,5%, по 166-му Энгельсскому округу — бывший вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин ("Единая Россия") с 51,73% голосов.
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Выборы в Государственную думуПолитикаСаратовская областьЕдиная РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуВячеслав ВолодинСаратовская областная ДумаНиколай Панков
 
 
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