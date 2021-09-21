https://ria.ru/20210921/vybory-1751104831.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Саратовской области

Партия "Единая Россия" с 59,84% голосов побеждает по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 100% протоколов, также... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:50

2021-09-21T11:50

2021-09-21T12:03

выборы в государственную думу

политика

саратовская область

единая россия

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вячеслав володин

саратовская областная дума

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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" с 59,84% голосов побеждает по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 100% протоколов, также представители ЕР побеждают во всех четырех одномандатных округах региона, сообщили РИА Новости в областном избиркоме."Приняло участие в выборах 55,71% избирателей. По партиям: за "Единую Россию" - 59,84% голосов, за КПРФ - 20,74%, ЛДПР - 5,15%", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что обработано 100% протоколов, остальные партии набрали меньше 5% голосов.По ее словам, по 163-му Саратовскому одномандатному округу побеждает действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") с 72,11% голосов, по 164-му Балаковскому одномандатному округу - депутат Госдумы Николай Панков ("Единая Россия") с 63,07%, по 165-му Балашовскому округу - депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев ("Единая Россия") с 52,5%, по 166-му Энгельсскому округу — бывший вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин ("Единая Россия") с 51,73% голосов.

https://ria.ru/20210920/vybory-1751043340.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, вячеслав володин, саратовская областная дума, николай панков