https://ria.ru/20210921/vybory-1751089543.html

В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму

В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021

В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму

Заявление МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму является вмешательством во внутренние дела России и должно рассматриваться как противоправное с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:44

2021-09-21T10:44

2021-09-21T10:44

выборы в государственную думу

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анкара

турция

мид турции

госдума рф

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявление МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму является вмешательством во внутренние дела России и должно рассматриваться как противоправное с последующей политической и правовой оценкой, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ."Заявление МИД Турции должно рассматриваться как вмешательство в вопросы суверенного государства", - сказала Ковитиди.Она подчеркнула, что формы политического участия граждан РФ при осуществлении выборов в Госдуму предусмотрены Конституцией."Оспаривание российской Конституции иностранными государствами должно рассматриваться как противоправные заявления с последующей политической и правовой оценкой, поскольку содержат в себе непризнание целостности России", - сказала сенатор.Заявление МИД Турции некорректно и не способствует укреплению сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами, добавила Ковитиди.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750996249.html

анкара

турция

россия

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в мире, анкара, турция, мид турции, госдума рф, ольга ковитиди, россия