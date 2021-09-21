https://ria.ru/20210921/vybory-1751089543.html
В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму
В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму - РИА Новости, 21.09.2021
В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму
Заявление МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму является вмешательством во внутренние дела России и должно рассматриваться как противоправное с... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:44
2021-09-21T10:44
2021-09-21T10:44
выборы в государственную думу
в мире
анкара
турция
мид турции
госдума рф
ольга ковитиди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_0:33:3047:1747_1920x0_80_0_0_e761cd4f81b25f798ab10ff04d1ac5a5.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявление МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму является вмешательством во внутренние дела России и должно рассматриваться как противоправное с последующей политической и правовой оценкой, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.МИД Турции ранее заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ."Заявление МИД Турции должно рассматриваться как вмешательство в вопросы суверенного государства", - сказала Ковитиди.Она подчеркнула, что формы политического участия граждан РФ при осуществлении выборов в Госдуму предусмотрены Конституцией."Оспаривание российской Конституции иностранными государствами должно рассматриваться как противоправные заявления с последующей политической и правовой оценкой, поскольку содержат в себе непризнание целостности России", - сказала сенатор.Заявление МИД Турции некорректно и не способствует укреплению сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами, добавила Ковитиди.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750996249.html
анкара
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_a02ef68f4ad51d436fc796b1594f42a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара, турция, мид турции, госдума рф, ольга ковитиди, россия
В Совфеде прокомментировали заявление Турции о выборах в Крыму
Сенатор Ковитиди назвала заявление Турции о выборах в Крыму вмешательством в дела России