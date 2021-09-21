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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Свердловской области

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Свердловской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Свердловской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области с 35,56% голосов по итогам обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:30

2021-09-21T10:30

2021-09-21T10:31

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

единая россия

госдума рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области с 35,56% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона.По его данным, на втором месте – КПРФ с 22,98% голосов, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" – 14,50%. ЛДПР и "Новые люди" набрали чуть более 9%, "Яблоко" - 2,75%, "Зелёная альтернатива" - 1,24%. Партия роста набрала менее 1%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, свердловская область, единая россия, госдума рф, яблоко