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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чувашии с 37,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:26
2021-09-21T09:26
2021-09-21T09:41
выборы в государственную думу
политика
чувашская республика (чувашия)
единая россия
госдума рф
лдпр
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чувашии с 37,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия республики."На выборах депутатов в Госдуму РФ партия "Единая Россия" набрала 37,18% голосов, КПРФ – 22,51%, "Справедливая Россия – За правду" – 14,91%, ЛДПР – 6,79%, партия "Новые люди" – 5,71%, Партия пенсионеров – 4,34%", - сообщает ЦИК региона.Кандидат от "Справедливой России" депутат Госдумы седьмого созыва Анатолий Аксаков на выборах в ГД восьмого созыва в Канашском одномандатном округе №37 набрал 41,64% голосов. Кандидат от "Единой России" министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева в Чебоксарском одномандатном избирательном округе №38 набрала 39,63% голосов. Оба кандидата побеждают в своих округах.В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.
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РИА Новости
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политика, чувашская республика (чувашия), единая россия, госдума рф, лдпр, россия
09:26 21.09.2021 (обновлено: 09:41 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии, набрав 37 процентов голосов