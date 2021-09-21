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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чувашии с 37,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:26

2021-09-21T09:26

2021-09-21T09:41

выборы в государственную думу

политика

чувашская республика (чувашия)

единая россия

госдума рф

лдпр

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чувашии с 37,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия республики."На выборах депутатов в Госдуму РФ партия "Единая Россия" набрала 37,18% голосов, КПРФ – 22,51%, "Справедливая Россия – За правду" – 14,91%, ЛДПР – 6,79%, партия "Новые люди" – 5,71%, Партия пенсионеров – 4,34%", - сообщает ЦИК региона.Кандидат от "Справедливой России" депутат Госдумы седьмого созыва Анатолий Аксаков на выборах в ГД восьмого созыва в Канашском одномандатном округе №37 набрал 41,64% голосов. Кандидат от "Единой России" министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева в Чебоксарском одномандатном избирательном округе №38 набрала 39,63% голосов. Оба кандидата побеждают в своих округах.В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, чувашская республика (чувашия), единая россия, госдума рф, лдпр, россия