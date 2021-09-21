Социолог оценила итоги выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе
Социолог Киселева сравнила итоги выборов в ГД в Крыму и Севастополе с выборами 2016 года
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Трехдневное и дистанционное голосование стало причиной сохранения и некоторого повышения явки на выборах депутатов в Госдуму в республике Крым и Севастополе в сравнении с выборами 2016 года, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
Явка на думских выборах в Крыму в 2021 году составила 49,75%, в 2016 году она была равна 49,15%. В Севастополе явка составила 49,26%, что почти на 4% больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. В Севастополе в 2021 году также проводилось электронное дистанционное голосование.
"Показатели явки в Крыму удалось сохранить на уровне 2016 года за счет трехдневного голосования. В Севастополе уровень электоральной активности даже повысился на несколько процентов, чему способствовали и многодневность выборов, и возможность онлайн-голосования", - сказала РИА Новости Киселева.
Социолог отметила также разницу в успехе "Единой России" в Крыму и Севастополе в сравнении с результатами партии на голосовании в 2016 году. "Следует отметить, что партия власти в Севастополе немного улучшила свои позиции. В Крыму рейтинг "Единой России", наоборот, снизился почти на 10% – с 72,8% до 63,3%. Одной из причин такой динамики служит разница в социальном самочувствии жителей двух регионов. Севастополь в ЮФО чаще находится в группе лидеров, а республика Крым - в аутсайдерах. Например, по уровню реальных доходов, по размерам заработной платы, по динамике числа рабочих мест, по обеспеченности жильем", - подчеркнула Киселева.
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в республике Крым с 63,33% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.
На выборах в Госдуму в Севастополе ЕР победила с результатом 56,45% голосов, отмечала глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов.