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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751074083.html
Социолог оценила итоги выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе
Социолог оценила итоги выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 21.09.2021
Социолог оценила итоги выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе
Трехдневное и дистанционное голосование стало причиной сохранения и некоторого повышения явки на выборах депутатов в Госдуму в республике Крым и Севастополе в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:12
2021-09-21T08:12
выборы в государственную думу
политика
севастополь
республика крым
госдума рф
выборы в государственную думу
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Трехдневное и дистанционное голосование стало причиной сохранения и некоторого повышения явки на выборах депутатов в Госдуму в республике Крым и Севастополе в сравнении с выборами 2016 года, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.Явка на думских выборах в Крыму в 2021 году составила 49,75%, в 2016 году она была равна 49,15%. В Севастополе явка составила 49,26%, что почти на 4% больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. В Севастополе в 2021 году также проводилось электронное дистанционное голосование."Показатели явки в Крыму удалось сохранить на уровне 2016 года за счет трехдневного голосования. В Севастополе уровень электоральной активности даже повысился на несколько процентов, чему способствовали и многодневность выборов, и возможность онлайн-голосования", - сказала РИА Новости Киселева.Социолог отметила также разницу в успехе "Единой России" в Крыму и Севастополе в сравнении с результатами партии на голосовании в 2016 году. "Следует отметить, что партия власти в Севастополе немного улучшила свои позиции. В Крыму рейтинг "Единой России", наоборот, снизился почти на 10% – с 72,8% до 63,3%. Одной из причин такой динамики служит разница в социальном самочувствии жителей двух регионов. Севастополь в ЮФО чаще находится в группе лидеров, а республика Крым - в аутсайдерах. Например, по уровню реальных доходов, по размерам заработной платы, по динамике числа рабочих мест, по обеспеченности жильем", - подчеркнула Киселева."Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в республике Крым с 63,33% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.На выборах в Госдуму в Севастополе ЕР победила с результатом 56,45% голосов, отмечала глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750996249.html
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политика, севастополь, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, наталья киселева
08:12 21.09.2021
 
Социолог оценила итоги выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе

Социолог Киселева сравнила итоги выборов в ГД в Крыму и Севастополе с выборами 2016 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе
Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Трехдневное и дистанционное голосование стало причиной сохранения и некоторого повышения явки на выборах депутатов в Госдуму в республике Крым и Севастополе в сравнении с выборами 2016 года, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
Явка на думских выборах в Крыму в 2021 году составила 49,75%, в 2016 году она была равна 49,15%. В Севастополе явка составила 49,26%, что почти на 4% больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. В Севастополе в 2021 году также проводилось электронное дистанционное голосование.
Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 16:01Выборы в Государственную думу
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"Показатели явки в Крыму удалось сохранить на уровне 2016 года за счет трехдневного голосования. В Севастополе уровень электоральной активности даже повысился на несколько процентов, чему способствовали и многодневность выборов, и возможность онлайн-голосования", - сказала РИА Новости Киселева.
Социолог отметила также разницу в успехе "Единой России" в Крыму и Севастополе в сравнении с результатами партии на голосовании в 2016 году. "Следует отметить, что партия власти в Севастополе немного улучшила свои позиции. В Крыму рейтинг "Единой России", наоборот, снизился почти на 10% – с 72,8% до 63,3%. Одной из причин такой динамики служит разница в социальном самочувствии жителей двух регионов. Севастополь в ЮФО чаще находится в группе лидеров, а республика Крым - в аутсайдерах. Например, по уровню реальных доходов, по размерам заработной платы, по динамике числа рабочих мест, по обеспеченности жильем", - подчеркнула Киселева.
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в республике Крым с 63,33% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.
На выборах в Госдуму в Севастополе ЕР победила с результатом 56,45% голосов, отмечала глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольРеспублика КрымГосдума РФВыборы в Государственную думуНаталья Киселева
 
 
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