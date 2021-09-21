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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751071502.html
В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму
В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму
Жителям Донбасса, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, не грозят никакие санкции со стороны правоохранительных органов Украины, заявил РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:09
2021-09-21T07:09
выборы в государственную думу
в мире
украина
сша
оон
владимир путин
госдума рф
выборы в государственную думу
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Жителям Донбасса, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, не грозят никакие санкции со стороны правоохранительных органов Украины, заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, сша, оон, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, служба безопасности украины, днр, ситуация в днр и лнр, россия, алексей арестович
07:09 21.09.2021
 
В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму

Арестович: жителям Донбасса ничего не будет за голосование на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму РФ в Донецке
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Жителям Донбасса, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, не грозят никакие санкции со стороны правоохранительных органов Украины, заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

"Простым людям, которые были вынуждены (голосовать - ред.) или по каким-то причинам выбрали голосование (в Госдуму РФ - ред.), ничего не будет. Я не специалист в правоохранительной деятельности. Я думаю, что любая страна в мире для тех, кто организовывал противоправную деятельность, будет инициировать и проверку спецслужб и даже преследование. Но это точно не касается учительницы в Донецке или в Луганске, которой сказали: "Или ты голосуешь, или ты вылетаешь из школы", - заявил Арестович в эфире телеканала "Наш".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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Выборы в Государственную думуВ миреУкраинаСШАООНВладимир ПутинГосдума РФВыборы в Государственную думуСлужба безопасности УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАлексей Арестович
 
 
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