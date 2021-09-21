https://ria.ru/20210921/vybory-1751071502.html

В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму

В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму

Жителям Донбасса, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, не грозят никакие санкции со стороны правоохранительных органов Украины, заявил РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:09

2021-09-21T07:09

2021-09-21T07:09

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выборы в государственную думу

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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Жителям Донбасса, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, не грозят никакие санкции со стороны правоохранительных органов Украины, заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210920/vybory-1750996249.html

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