В Киеве прокомментировали участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму
Арестович: жителям Донбасса ничего не будет за голосование на выборах в Госдуму
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Жителям Донбасса, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, не грозят никакие санкции со стороны правоохранительных органов Украины, заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
"Простым людям, которые были вынуждены (голосовать - ред.) или по каким-то причинам выбрали голосование (в Госдуму РФ - ред.), ничего не будет. Я не специалист в правоохранительной деятельности. Я думаю, что любая страна в мире для тех, кто организовывал противоправную деятельность, будет инициировать и проверку спецслужб и даже преследование. Но это точно не касается учительницы в Донецке или в Луганске, которой сказали: "Или ты голосуешь, или ты вылетаешь из школы", - заявил Арестович в эфире телеканала "Наш".
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе". Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран, в том числе США и Украина по-прежнему считают Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".