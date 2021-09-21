https://ria.ru/20210921/vvp-1751122356.html

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП - РИА Новости, 21.09.2021

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП

Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:08

2021-09-21T13:08

2021-09-21T13:09

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

алексей херсонцев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического Алексей Херсонцев, выступая во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике."Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год - до 4,8% с 5,3%."Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - добавил замминистра.Также Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.В июле министерство экономического развития направило в регионы промежуточный вариант прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8% и средний курс доллара в текущем году на уровне 72,8 рубля за доллар. О том, что экономика РФ вырастет на 4,2%, ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Ожидается, что на заседании правительства во вторник будет рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей херсонцев, россия