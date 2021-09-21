Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/vvp-1751122356.html
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП - РИА Новости, 21.09.2021
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:08
2021-09-21T13:09
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
алексей херсонцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического Алексей Херсонцев, выступая во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике."Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год - до 4,8% с 5,3%."Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - добавил замминистра.Также Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.В июле министерство экономического развития направило в регионы промежуточный вариант прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8% и средний курс доллара в текущем году на уровне 72,8 рубля за доллар. О том, что экономика РФ вырастет на 4,2%, ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Ожидается, что на заседании правительства во вторник будет рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5dac9c499b8100c34ffba05a7c0895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей херсонцев, россия
13:08 21.09.2021 (обновлено: 13:09 21.09.2021)
 
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП

Замминистра Херсонцев: МЭР улучшило прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4,2%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического Алексей Херсонцев, выступая во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.
Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год - до 4,8% с 5,3%.
"Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - добавил замминистра.
Также Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.
В июле министерство экономического развития направило в регионы промежуточный вариант прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8% и средний курс доллара в текущем году на уровне 72,8 рубля за доллар. О том, что экономика РФ вырастет на 4,2%, ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Ожидается, что на заседании правительства во вторник будет рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Сотрудник в офисе Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
09:43
Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Алексей ХерсонцевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Лента новостейМолния