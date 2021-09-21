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Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП - РИА Новости, 21.09.2021
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:08
2021-09-21T13:08
2021-09-21T13:09
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
алексей херсонцев
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического Алексей Херсонцев, выступая во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике."Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год - до 4,8% с 5,3%."Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - добавил замминистра.Также Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.В июле министерство экономического развития направило в регионы промежуточный вариант прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8% и средний курс доллара в текущем году на уровне 72,8 рубля за доллар. О том, что экономика РФ вырастет на 4,2%, ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Ожидается, что на заседании правительства во вторник будет рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей херсонцев, россия
13:08 21.09.2021 (обновлено: 13:09 21.09.2021)
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
Замминистра Херсонцев: МЭР улучшило прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4,2%
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП РФ
в 2021 году, теперь ждет роста на 4,2% вместо 3,8%, заявил статс-секретарь - замминистра экономического Алексей Херсонцев
, выступая во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации
по экономической политике.
"Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.
Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год - до 4,8% с 5,3%.
"Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - добавил замминистра.
Также Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.
В июле министерство экономического развития направило в регионы промежуточный вариант прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8% и средний курс доллара в текущем году на уровне 72,8 рубля за доллар. О том, что экономика РФ вырастет на 4,2%, ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Ожидается, что на заседании правительства во вторник будет рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.