https://ria.ru/20210921/volgograd-1751184075.html

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2021

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:41

2021-09-21T17:41

2021-09-21T20:30

происшествия

волгоградская область

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, днем во вторник в Тракторозаводском районе Волгограда грузовик МАN столкнулся с маршруткой - автомобилем ГАЗель."В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки: 38-летний мужчина и 31-летняя женщина", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20210921/dtp-1751081969.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, россия