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В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2021
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:41
2021-09-21T17:41
2021-09-21T20:30
происшествия
волгоградская область
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россия
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ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, днем во вторник в Тракторозаводском районе Волгограда грузовик МАN столкнулся с маршруткой - автомобилем ГАЗель."В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки: 38-летний мужчина и 31-летняя женщина", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, россия
17:41 21.09.2021 (обновлено: 20:30 21.09.2021)
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, два человека пострадали