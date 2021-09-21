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В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2021
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:41
2021-09-21T20:30
происшествия
волгоградская область
волгоград
россия
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ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, днем во вторник в Тракторозаводском районе Волгограда грузовик МАN столкнулся с маршруткой - автомобилем ГАЗель."В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки: 38-летний мужчина и 31-летняя женщина", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, россия
17:41 21.09.2021 (обновлено: 20:30 21.09.2021)
 
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, два человека пострадали

© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиДТП в Тракторозаводском районе Волгограда
ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись в Волгограде, пострадали два пассажира ГАЗели, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, днем во вторник в Тракторозаводском районе Волгограда грузовик МАN столкнулся с маршруткой - автомобилем ГАЗель.
"В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки: 38-летний мужчина и 31-летняя женщина", - говорится в сообщении полиции.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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