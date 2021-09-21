https://ria.ru/20210921/vmeshatelstvo-1751187063.html
В Совфеде назвали попытки вмешаться в выборы в Госдуму репетицией
В Совфеде назвали попытки вмешаться в выборы в Госдуму репетицией - РИА Новости, 21.09.2021
В Совфеде назвали попытки вмешаться в выборы в Госдуму репетицией
Попытки вмешательства в парламентские выборы в РФ были репетицией, проверкой форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:55
2021-09-21T17:55
2021-09-21T18:25
выборы в государственную думу
политика
сша
андрей климов
совет федерации рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Попытки вмешательства в парламентские выборы в РФ были репетицией, проверкой форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Прошедшее обсуждение показало, что вмешательство во внутренние дела России, к сожалению, до сих пор остается одним из важных инструментов США и их союзников для так называемого сдерживания нашей страны. В полной мере сказанное относится и к проведению избирательных кампаний", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.По его словам, страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Государственную думу."Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России", - отметил он.Климов добавил, что попытки признать парламентские выборы в РФ несостоявшимися будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России со всеми вытекающими последствиями. "У наших зарубежных критиков нет ни законных оснований, ни реальных фактов, ни моральных оснований для непризнания результатов российских выборов. Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму 8-го созыва состоявшимися", - отметил сенатор, предупредив, что "иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями".Сенатор рассчитывает, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. "Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет", - добавил он.Тем гражданам России, которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, предлагается "прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушениях и уголовных преступлениях", сказал законодатель.О фактах вмешательства в российские выборы сенаторы намерены сообщить зарубежным партнерам и международным организациям в рамках парламентской дипломатии, включая структуры ОБСЕ и ЕС, заключил парламентарий.
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политика, сша, андрей климов, совет федерации рф, выборы в государственную думу, россия
17:55 21.09.2021 (обновлено: 18:25 21.09.2021)
В Совфеде назвали попытки вмешаться в выборы в Госдуму репетицией
Сенатор Климов: попытки вмешаться в выборы в ГД — репетиция перед выборами президента
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Попытки вмешательства в парламентские выборы в РФ были репетицией, проверкой форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России
, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов
.
"Прошедшее обсуждение показало, что вмешательство во внутренние дела России, к сожалению, до сих пор остается одним из важных инструментов США
и их союзников для так называемого сдерживания нашей страны. В полной мере сказанное относится и к проведению избирательных кампаний", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.
По его словам, страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Государственную думу.
"Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России", - отметил он.
Климов добавил, что попытки признать парламентские выборы в РФ несостоявшимися будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России со всеми вытекающими последствиями. "У наших зарубежных критиков нет ни законных оснований, ни реальных фактов, ни моральных оснований для непризнания результатов российских выборов. Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму
8-го созыва состоявшимися", - отметил сенатор, предупредив, что "иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями".
Сенатор рассчитывает, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. "Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет", - добавил он.
Тем гражданам России, которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, предлагается "прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушениях и уголовных преступлениях", сказал законодатель.
О фактах вмешательства в российские выборы сенаторы намерены сообщить зарубежным партнерам и международным организациям в рамках парламентской дипломатии, включая структуры ОБСЕ
и ЕС, заключил парламентарий.