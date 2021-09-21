https://ria.ru/20210921/uchastok-1751139085.html

Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке

Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке - РИА Новости, 21.09.2021

Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке

Разводить кур или мелких сельскохозяйственных животных на садовом участке было бы возможно в том случае, если это право участника садового некоммерческого... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:39

2021-09-21T14:39

2021-09-21T16:06

общество

союз садоводов россии

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Разводить кур или мелких сельскохозяйственных животных на садовом участке было бы возможно в том случае, если это право участника садового некоммерческого товарищества (СНТ) будет внесено в устав организации, а само поголовье не будет превышать пяти-десяти животных или птиц, считает руководитель Волгоградского регионального отделения Союза садоводов России Николай Чеванин.Верховный суд РФ накануне отказал в жалобе жительницы Волгоградской области, которая разводила кур на своем участке в СНТ и была оштрафована за использование земли не по целевому назначению, так как на участке было разрешено только садоводство. Таким образом, суд подтвердил запрет разводить кур на земельных участках в СНТ, указав на обязанность собственников и арендаторов использовать землю в соответствии с целевым назначением и без вреда окружающей среде.Чеванин отметил, что сейчас достаточно много садоводов держат на земельных участках поголовье птиц, но занимаются этим, так же как и выращиванием фруктов и овощей, в основном люди преклонного возраста, пенсионеры: это означает для них подспорье на жизнь и здоровое питание."Я не ревизирую решение суда, но просто иногда мы готовим те или иные нормативные акты, тем более государственного уровня, не до конца анализируя жизненную ситуацию людей, пенсионеров, у которых невеликие доходы. И поэтому если бы человек держал пять кроликов или десять кур для себя, а не крупный рогатый скот или поголовье свиней, это никому бы не мешало, а только помогало", - подчеркнул собеседник агентства, высказав мнение, что разрешить это можно было бы, прописав такую возможность в уставе СНТ."И по данному поводу мы будем общаться с нашими председателями, садоводами", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210718/kostry-1741730913.html

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общество, союз садоводов россии, россия