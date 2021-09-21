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Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке
Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке
Разводить кур или мелких сельскохозяйственных животных на садовом участке было бы возможно в том случае, если это право участника садового некоммерческого... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:39
2021-09-21T14:39
2021-09-21T16:06
общество
союз садоводов россии
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Разводить кур или мелких сельскохозяйственных животных на садовом участке было бы возможно в том случае, если это право участника садового некоммерческого товарищества (СНТ) будет внесено в устав организации, а само поголовье не будет превышать пяти-десяти животных или птиц, считает руководитель Волгоградского регионального отделения Союза садоводов России Николай Чеванин.Верховный суд РФ накануне отказал в жалобе жительницы Волгоградской области, которая разводила кур на своем участке в СНТ и была оштрафована за использование земли не по целевому назначению, так как на участке было разрешено только садоводство. Таким образом, суд подтвердил запрет разводить кур на земельных участках в СНТ, указав на обязанность собственников и арендаторов использовать землю в соответствии с целевым назначением и без вреда окружающей среде.Чеванин отметил, что сейчас достаточно много садоводов держат на земельных участках поголовье птиц, но занимаются этим, так же как и выращиванием фруктов и овощей, в основном люди преклонного возраста, пенсионеры: это означает для них подспорье на жизнь и здоровое питание."Я не ревизирую решение суда, но просто иногда мы готовим те или иные нормативные акты, тем более государственного уровня, не до конца анализируя жизненную ситуацию людей, пенсионеров, у которых невеликие доходы. И поэтому если бы человек держал пять кроликов или десять кур для себя, а не крупный рогатый скот или поголовье свиней, это никому бы не мешало, а только помогало", - подчеркнул собеседник агентства, высказав мнение, что разрешить это можно было бы, прописав такую возможность в уставе СНТ."И по данному поводу мы будем общаться с нашими председателями, садоводами", - резюмировал он.
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общество, союз садоводов россии, россия
14:39 21.09.2021 (обновлено: 16:06 21.09.2021)
Эксперт выступил за отмену запрета на разведение кур на садовом участке
Член Союза садоводов предложил разрешить разводить на садовом участке до десяти кур
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Разводить кур или мелких сельскохозяйственных животных на садовом участке было бы возможно в том случае, если это право участника садового некоммерческого товарищества (СНТ) будет внесено в устав организации, а само поголовье не будет превышать пяти-десяти животных или птиц, считает руководитель Волгоградского регионального отделения Союза садоводов России
Николай Чеванин.
"Я сторонник того, что на садовом участке - где, помимо дома, разрешается строить гараж, разводить сад, иметь хозяйственные постройки, - не будет ничего страшного ни с точки зрения экологии, уровня шума или для сильного запаха, если будет разводиться десяток кур, не больше", - сказал Чеванин в беседе с РИА Новости.
Верховный суд РФ
накануне отказал в жалобе жительницы Волгоградской области
, которая разводила кур на своем участке в СНТ и была оштрафована за использование земли не по целевому назначению, так как на участке было разрешено только садоводство. Таким образом, суд подтвердил запрет разводить кур
на земельных участках в СНТ, указав на обязанность собственников и арендаторов использовать землю в соответствии с целевым назначением и без вреда окружающей среде.
Чеванин отметил, что сейчас достаточно много садоводов держат на земельных участках поголовье птиц, но занимаются этим, так же как и выращиванием фруктов и овощей, в основном люди преклонного возраста, пенсионеры: это означает для них подспорье на жизнь и здоровое питание.
"Я не ревизирую решение суда, но просто иногда мы готовим те или иные нормативные акты, тем более государственного уровня, не до конца анализируя жизненную ситуацию людей, пенсионеров, у которых невеликие доходы. И поэтому если бы человек держал пять кроликов или десять кур для себя, а не крупный рогатый скот или поголовье свиней, это никому бы не мешало, а только помогало", - подчеркнул собеседник агентства, высказав мнение, что разрешить это можно было бы, прописав такую возможность в уставе СНТ.
"И по данному поводу мы будем общаться с нашими председателями, садоводами", - резюмировал он.