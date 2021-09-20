12:50 20.09.2021 (обновлено: 22:53 20.09.2021)
ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках
Верховный суд признал незаконным разведение домашних птиц на садовых участках
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Об этом пишет "Российская газета".
Высшая судебная инстанция рассмотрела случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. При этом на данной земле было разрешено только садоводство. В итоге женщину оштрафовали на десять тысяч рублей. Газета отмечает, что это минимальное наказание для такого административного правонарушения.
"Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды; этой же цели служат положения статьи 42 Земельного кодекса РФ, возлагающие на собственников земельных участков обязанность использовать их в соответствии с разрешенным видом использования и целевым назначением", - говорится в комментарии ВС РФ.
Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны, в числе прочего, использовать их в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
Штраф назначается в размере от 0,5-1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то наказание составит от десяти до 20 тысяч рублей.
"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", — пояснила в беседе с "Российской газетой" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Также юрист добавила, что на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев с соблюдением требований о ветеринарном содержании насекомых.