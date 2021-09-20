https://ria.ru/20210920/zhivotnye-1750948677.html

ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках - РИА Новости, 20.09.2021

ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Об этом пишет "Российская газета". РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:50

2021-09-20T12:50

2021-09-20T22:53

волгоградская область

ассоциация юристов россии

мария спиридонова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148648/33/1486483319_0:5:4961:2796_1920x0_80_0_0_4658e9d5767caae03f94a1cea481591c.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Об этом пишет "Российская газета".Высшая судебная инстанция рассмотрела случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. При этом на данной земле было разрешено только садоводство. В итоге женщину оштрафовали на десять тысяч рублей. Газета отмечает, что это минимальное наказание для такого административного правонарушения.Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны, в числе прочего, использовать их в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.Штраф назначается в размере от 0,5-1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то наказание составит от десяти до 20 тысяч рублей."Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", — пояснила в беседе с "Российской газетой" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.Также юрист добавила, что на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев с соблюдением требований о ветеринарном содержании насекомых.

https://ria.ru/20210606/remont-1735844542.html

https://ria.ru/20210718/kostry-1741730913.html

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, ассоциация юристов россии, мария спиридонова, россия