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ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках
ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках - РИА Новости, 20.09.2021
ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках
Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Об этом пишет "Российская газета". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:50
2021-09-20T22:53
волгоградская область
ассоциация юристов россии
мария спиридонова
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Об этом пишет "Российская газета".Высшая судебная инстанция рассмотрела случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. При этом на данной земле было разрешено только садоводство. В итоге женщину оштрафовали на десять тысяч рублей. Газета отмечает, что это минимальное наказание для такого административного правонарушения.Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны, в числе прочего, использовать их в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.Штраф назначается в размере от 0,5-1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то наказание составит от десяти до 20 тысяч рублей."Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", — пояснила в беседе с "Российской газетой" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.Также юрист добавила, что на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев с соблюдением требований о ветеринарном содержании насекомых.
https://ria.ru/20210606/remont-1735844542.html
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волгоградская область, ассоциация юристов россии, мария спиридонова, россия
12:50 20.09.2021 (обновлено: 22:53 20.09.2021)
 
ВС запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

Верховный суд признал незаконным разведение домашних птиц на садовых участках

© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Fotolia / monticellllo
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Об этом пишет "Российская газета".
Высшая судебная инстанция рассмотрела случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. При этом на данной земле было разрешено только садоводство. В итоге женщину оштрафовали на десять тысяч рублей. Газета отмечает, что это минимальное наказание для такого административного правонарушения.

"Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды; этой же цели служат положения статьи 42 Земельного кодекса РФ, возлагающие на собственников земельных участков обязанность использовать их в соответствии с разрешенным видом использования и целевым назначением", - говорится в комментарии ВС РФ.

Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны, в числе прочего, использовать их в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
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Штраф назначается в размере от 0,5-1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то наказание составит от десяти до 20 тысяч рублей.
"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", — пояснила в беседе с "Российской газетой" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Также юрист добавила, что на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев с соблюдением требований о ветеринарном содержании насекомых.
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