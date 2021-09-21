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В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров - РИА Новости, 21.09.2021
В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима Забара Зубова, а его сообщника Виктора Зорина приговорил к 11... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:37
2021-09-21T13:38
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима Забара Зубова, а его сообщника Виктора Зорина приговорил к 11 годам колонии строгого режима по новым эпизодам убийств пенсионеров, которые стали известны из показаний главаря их группы, бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга."С учетом позиции государственного обвинения суд назначил Зубову наказание в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима. Зорину – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.Суд установил, что в период с 2010 по 2014 годы Зубов и Зорин под руководством ранее осужденного Крохина подыскали одиноких престарелых собственников жилой недвижимости, а также граждан, страдающих алкоголизмом, после чего убили четырех потерпевших и мошенническим способом переоформили их имущество.Ранее в 2019 году Санкт-Петербургский суд приговорил Крохина к пожизненному заключению за совершения убийства для присвоения квартир своих жертв. По версии следствия, группа под руководством Крохина в 2011-2015 годах совершила убийства шести человек для завладения путем мошенничества квартирами убитых. Колпинский районный суд летом 2017 года, рассмотрев в особом порядке дела его сообщников Зубова и Виктора Зорина, назначил им 8 и 9,5 года колонии строгого режима соответственно. Основанием к возбуждению нового уголовного дела стали признательные показания Крохина, которые он дал в июне 2018 года, находясь под следствием.Для беспрепятственного хищения квартир обвиняемые привлекли юриста Геннадия Агеева, который содействовал совершению преступлений. Кроме того, соучастницы преступной деятельности Валентина Торочкова и Виктория Годовикова сожительствовали с двумя потерпевшими, контролируя их действия до реализации преступного умысла. В июле 2021 года вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными по всем эпизодам преступной деятельности. В сентябре 2021 года на основании постановления суда Торочкова, Годовикова, а также Агеев в связи с истечением сроков давности освобождены от уголовной ответственности.
https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744692634.html
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происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд
13:37 21.09.2021 (обновлено: 13:38 21.09.2021)
 
В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров

В Петербурге суд приговорил мужчину к пожизненному сроку за убийства пенсионеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима Забара Зубова, а его сообщника Виктора Зорина приговорил к 11 годам колонии строгого режима по новым эпизодам убийств пенсионеров, которые стали известны из показаний главаря их группы, бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
"С учетом позиции государственного обвинения суд назначил Зубову наказание в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима. Зорину – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:57
Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
Суд установил, что в период с 2010 по 2014 годы Зубов и Зорин под руководством ранее осужденного Крохина подыскали одиноких престарелых собственников жилой недвижимости, а также граждан, страдающих алкоголизмом, после чего убили четырех потерпевших и мошенническим способом переоформили их имущество.
Ранее в 2019 году Санкт-Петербургский суд приговорил Крохина к пожизненному заключению за совершения убийства для присвоения квартир своих жертв. По версии следствия, группа под руководством Крохина в 2011-2015 годах совершила убийства шести человек для завладения путем мошенничества квартирами убитых. Колпинский районный суд летом 2017 года, рассмотрев в особом порядке дела его сообщников Зубова и Виктора Зорина, назначил им 8 и 9,5 года колонии строгого режима соответственно. Основанием к возбуждению нового уголовного дела стали признательные показания Крохина, которые он дал в июне 2018 года, находясь под следствием.
Для беспрепятственного хищения квартир обвиняемые привлекли юриста Геннадия Агеева, который содействовал совершению преступлений. Кроме того, соучастницы преступной деятельности Валентина Торочкова и Виктория Годовикова сожительствовали с двумя потерпевшими, контролируя их действия до реализации преступного умысла. В июле 2021 года вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными по всем эпизодам преступной деятельности. В сентябре 2021 года на основании постановления суда Торочкова, Годовикова, а также Агеев в связи с истечением сроков давности освобождены от уголовной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 14:15
Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство родителей
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской суд
 
 
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