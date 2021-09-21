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ЦИК зафиксировал случаи коррупции в ходе избирательной кампании

ЦИК зафиксировал случаи коррупции в ходе избирательной кампании - РИА Новости, 21.09.2021

ЦИК зафиксировал случаи коррупции в ходе избирательной кампании

ЦИК России зафиксировал случаи политической коррупции в ходе избирательной кампании в РФ, заявил член Центризбиркома Игорь Борисов. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:18

2021-09-21T19:18

2021-09-21T19:18

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ЦИК России зафиксировал случаи политической коррупции в ходе избирательной кампании в РФ, заявил член Центризбиркома Игорь Борисов."Мы отмечаем также незаконное иностранное участие в финансировании деятельности, связанной с выборами. Речь фактически идет о политической коррупции. А что такое политическая коррупция: это фактически занятие противоправной политической деятельностью за деньги", - сказал Борисов в ходе подведения предварительных итогов работы мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Он пояснил, что организовывались "непонятно на чьи деньги" занятия для подготовки "специальных субъектов" избирательного процесса."Речь шла о подготовке наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, СМИ, которые якобы освещали, но освещали с политическим пристрастием, получая за это какое-то финансирование. Этот вопрос надо ставить в международных организациях, потому что политическая коррупция строго преследуется на Западе, но почему-то все закрывают глаза, когда эта политическая коррупция насаждается у нас в РФ", - пояснил Борисов.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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политика, госдума рф, цик рф, россия