Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы
Экс-министр Филиппов: профессор в Перми должен был прервать лекцию из-за стрельбы в вузе
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Преподавателю Пермского государственного университета необходимо было прекратить занятия, когда началась стрельба в вузе, и позаботиться о безопасности студентов - решать, оставаться ли в аудитории, прыгать в окна, предпринимать какие-либо еще действия, считает экс-министр образования РФ, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". СМИ написали, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы, отказался прервать лекцию из-за ЧП. Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, сообщили позже журналистам в пресс-службе вуза, отметив, что главное - что преподаватель "закрылся в аудитории", важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Я считаю, что, конечно, преподаватель должен был прервать занятия, потому что превыше всего - это безопасность обучающихся, безопасность людей. И другое дело, что можно было не выходить из аудитории, нужно было оценивать ситуацию, но то, что занятие нужно было прекратить и думать о том, остаться ли в аудитории, прыгать ли в окна или что-то еще предпринимать, это то, что точно должно было быть в инструктаже преподавателей", - заявил РИА Новости Филиппов.
Он также отметил, что к подобным инструктажам в РФ, к сожалению, пока относятся поверхностно, они проводятся далеко не во всех вузах. По его словам, преподавателей и студентов научили действовать в условиях пожара, но не научили поведению в ситуациях с возможным нападением.
"Может быть, исходили из того, что не надо раздувать, это отдельные случаи. Но эти отдельные случаи приводят к целому ряду погибших людей, сначала в Казани, теперь в Перми... Нам надо не стесняться, а обязательно выработать рекомендации и провести обучение всех преподавателей, как действовать в такой ситуации", - добавил Филиппов.
20 сентября, 13:06Студент рассказал о действиях преподавателя во время стрельбы в Перми