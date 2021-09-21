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Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы
Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы - РИА Новости, 21.09.2021
Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы
Преподавателю Пермского государственного университета необходимо было прекратить занятия, когда началась стрельба в вузе, и позаботиться о безопасности... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:49
2021-09-21T15:49
происшествия
пермь
владимир филиппов
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Преподавателю Пермского государственного университета необходимо было прекратить занятия, когда началась стрельба в вузе, и позаботиться о безопасности студентов - решать, оставаться ли в аудитории, прыгать в окна, предпринимать какие-либо еще действия, считает экс-министр образования РФ, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". СМИ написали, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы, отказался прервать лекцию из-за ЧП. Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, сообщили позже журналистам в пресс-службе вуза, отметив, что главное - что преподаватель "закрылся в аудитории", важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Он также отметил, что к подобным инструктажам в РФ, к сожалению, пока относятся поверхностно, они проводятся далеко не во всех вузах. По его словам, преподавателей и студентов научили действовать в условиях пожара, но не научили поведению в ситуациях с возможным нападением."Может быть, исходили из того, что не надо раздувать, это отдельные случаи. Но эти отдельные случаи приводят к целому ряду погибших людей, сначала в Казани, теперь в Перми... Нам надо не стесняться, а обязательно выработать рекомендации и провести обучение всех преподавателей, как действовать в такой ситуации", - добавил Филиппов.
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происшествия, пермь, владимир филиппов, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
15:49 21.09.2021
 
Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы

Экс-министр Филиппов: профессор в Перми должен был прервать лекцию из-за стрельбы в вузе

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу
Сотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Преподавателю Пермского государственного университета необходимо было прекратить занятия, когда началась стрельба в вузе, и позаботиться о безопасности студентов - решать, оставаться ли в аудитории, прыгать в окна, предпринимать какие-либо еще действия, считает экс-министр образования РФ, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". СМИ написали, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы, отказался прервать лекцию из-за ЧП. Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, сообщили позже журналистам в пресс-службе вуза, отметив, что главное - что преподаватель "закрылся в аудитории", важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Я считаю, что, конечно, преподаватель должен был прервать занятия, потому что превыше всего - это безопасность обучающихся, безопасность людей. И другое дело, что можно было не выходить из аудитории, нужно было оценивать ситуацию, но то, что занятие нужно было прекратить и думать о том, остаться ли в аудитории, прыгать ли в окна или что-то еще предпринимать, это то, что точно должно было быть в инструктаже преподавателей", - заявил РИА Новости Филиппов.
Он также отметил, что к подобным инструктажам в РФ, к сожалению, пока относятся поверхностно, они проводятся далеко не во всех вузах. По его словам, преподавателей и студентов научили действовать в условиях пожара, но не научили поведению в ситуациях с возможным нападением.
"Может быть, исходили из того, что не надо раздувать, это отдельные случаи. Но эти отдельные случаи приводят к целому ряду погибших людей, сначала в Казани, теперь в Перми... Нам надо не стесняться, а обязательно выработать рекомендации и провести обучение всех преподавателей, как действовать в такой ситуации", - добавил Филиппов.
Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 13:06
Студент рассказал о действиях преподавателя во время стрельбы в Перми
 
ПроисшествияПермьВладимир ФилипповПермский государственный университетСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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