https://ria.ru/20210921/strelba-1751154433.html

Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы

Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы - РИА Новости, 21.09.2021

Экс-министр оценил действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы

Преподавателю Пермского государственного университета необходимо было прекратить занятия, когда началась стрельба в вузе, и позаботиться о безопасности... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:49

2021-09-21T15:49

2021-09-21T15:49

происшествия

пермь

владимир филиппов

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Преподавателю Пермского государственного университета необходимо было прекратить занятия, когда началась стрельба в вузе, и позаботиться о безопасности студентов - решать, оставаться ли в аудитории, прыгать в окна, предпринимать какие-либо еще действия, считает экс-министр образования РФ, президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". СМИ написали, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы, отказался прервать лекцию из-за ЧП. Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, сообщили позже журналистам в пресс-службе вуза, отметив, что главное - что преподаватель "закрылся в аудитории", важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Он также отметил, что к подобным инструктажам в РФ, к сожалению, пока относятся поверхностно, они проводятся далеко не во всех вузах. По его словам, преподавателей и студентов научили действовать в условиях пожара, но не научили поведению в ситуациях с возможным нападением."Может быть, исходили из того, что не надо раздувать, это отдельные случаи. Но эти отдельные случаи приводят к целому ряду погибших людей, сначала в Казани, теперь в Перми... Нам надо не стесняться, а обязательно выработать рекомендации и провести обучение всех преподавателей, как действовать в такой ситуации", - добавил Филиппов.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750952425.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, владимир филиппов, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете