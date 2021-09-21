10:31 21.09.2021 (обновлено: 12:35 21.09.2021)
В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения
Пермский вуз оценит решение профессора Сыромятникова продолжить лекцию во время стрельбы
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер аудиторию изнутри, сделав самое необходимое в этой ситуации, заявили в пресс-службе вуза.
"Главное, что он закрылся в аудитории. Мы считаем, что в этой ситуации это первое действие. То, что он дальше продолжил вести лекцию, — здесь персональные оценки могут быть разными. Все люди по-разному переживают стресс. Важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — рассказали в вузе.
Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, отметили в пресс-службе.
Ранее СМИ написали, что в момент нападения преподаватель читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию.
Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета, председателем Пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.