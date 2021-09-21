Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/prepodavatel-1751086599.html
В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения
В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения - РИА Новости, 21.09.2021
В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения
Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:31
2021-09-21T12:35
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
олег сыромятников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750996223_0:73:3176:1860_1920x0_80_0_0_d1c618da5393f89f91ed02857495be14.jpg
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер аудиторию изнутри, сделав самое необходимое в этой ситуации, заявили в пресс-службе вуза.Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, отметили в пресс-службе.Ранее СМИ написали, что в момент нападения преподаватель читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию.Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета, председателем Пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
https://ria.ru/20210920/strelba-1751042851.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750996223_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e61f1d205a760e3d1eacd5ac4815af77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, олег сыромятников
10:31 21.09.2021 (обновлено: 12:35 21.09.2021)
 
В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения

Пермский вуз оценит решение профессора Сыромятникова продолжить лекцию во время стрельбы

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу
Сотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер аудиторию изнутри, сделав самое необходимое в этой ситуации, заявили в пресс-службе вуза.

"Главное, что он закрылся в аудитории. Мы считаем, что в этой ситуации это первое действие. То, что он дальше продолжил вести лекцию, — здесь персональные оценки могут быть разными. Все люди по-разному переживают стресс. Важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — рассказали в вузе.

Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, отметили в пресс-службе.
Ранее СМИ написали, что в момент нападения преподаватель читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию.
Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета, председателем Пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
Студент открыл огонь в пермском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 20:02
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситетеОлег Сыромятников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
Лента новостейМолния