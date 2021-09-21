https://ria.ru/20210921/prepodavatel-1751086599.html

В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения

В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения - РИА Новости, 21.09.2021

В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения

Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:31

2021-09-21T10:31

2021-09-21T12:35

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

олег сыромятников

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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер аудиторию изнутри, сделав самое необходимое в этой ситуации, заявили в пресс-службе вуза.Университет в любом случае проведет проверку этой ситуации, отметили в пресс-службе.Ранее СМИ написали, что в момент нападения преподаватель читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию.Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета, председателем Пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.

https://ria.ru/20210920/strelba-1751042851.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, олег сыромятников