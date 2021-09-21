https://ria.ru/20210921/ssha-1751067704.html

Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов

Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов - РИА Новости, 21.09.2021

Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов

Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T03:00

2021-09-21T03:00

2021-09-21T10:57

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дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с кандидатом в президенты США и присвоили большую часть этой суммы. Об этом сообщил Минюст.Имена россиянина и претендента на пост власти не раскрывают.Подозреваемым — 43-летнему Джесси Бентону из Кентукки и 75-летнему Рою Уиду из Флориды — предъявили обвинения по шести пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.В министерстве отметили, что Уид сообщил иностранцу, что тот может встретиться с политиком в обмен на деньги. В итоге россиянин перевел 100 тысяч рублей компании А — политической консалтинговой фирме, которой владел Бентон.Согласно материалам следствия, россиянин 22 сентября 2016 года принял участие в мероприятии по сбору пожертвований и смог сфотографироваться с кандидатом в президенты. Бентон позднее перевел с собственной кредитной карты 25 тысяч долларов в избирательный фонд и присвоил себе оставшиеся 75 тысяч долларов."Поскольку Бентон ложно утверждал, что взнос сделал он сам, три различных политических комитета непреднамеренно подали отчеты в федеральную избирательную комиссию, в которых некорректно указали Бентона, а не иностранного гражданина, в качестве источника средств", — сообщило министерство.Оба подозреваемых предстали в понедельник перед федеральным судом столичного округа Колумбия.Президентские выборы 2016 года выиграл республиканец Дональд Трамп, опередивший демократку Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20210703/izbienie-1739775823.html

https://ria.ru/20180830/1527479118.html

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сша

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в мире, округ колумбия, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, россия