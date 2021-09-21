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Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов - РИА Новости, 21.09.2021
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T03:00
2021-09-21T10:57
в мире
округ колумбия
сша
хиллари клинтон
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с кандидатом в президенты США и присвоили большую часть этой суммы. Об этом сообщил Минюст.Имена россиянина и претендента на пост власти не раскрывают.Подозреваемым — 43-летнему Джесси Бентону из Кентукки и 75-летнему Рою Уиду из Флориды — предъявили обвинения по шести пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.В министерстве отметили, что Уид сообщил иностранцу, что тот может встретиться с политиком в обмен на деньги. В итоге россиянин перевел 100 тысяч рублей компании А — политической консалтинговой фирме, которой владел Бентон.Согласно материалам следствия, россиянин 22 сентября 2016 года принял участие в мероприятии по сбору пожертвований и смог сфотографироваться с кандидатом в президенты. Бентон позднее перевел с собственной кредитной карты 25 тысяч долларов в избирательный фонд и присвоил себе оставшиеся 75 тысяч долларов."Поскольку Бентон ложно утверждал, что взнос сделал он сам, три различных политических комитета непреднамеренно подали отчеты в федеральную избирательную комиссию, в которых некорректно указали Бентона, а не иностранного гражданина, в качестве источника средств", — сообщило министерство.Оба подозреваемых предстали в понедельник перед федеральным судом столичного округа Колумбия.Президентские выборы 2016 года выиграл республиканец Дональд Трамп, опередивший демократку Хиллари Клинтон.
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в мире, округ колумбия, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, россия
03:00 21.09.2021 (обновлено: 10:57 21.09.2021)
 
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов

Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов на выборах 2016 года

© AP Photo / John MinchilloПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с кандидатом в президенты США и присвоили большую часть этой суммы. Об этом сообщил Минюст.
Имена россиянина и претендента на пост власти не раскрывают.
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Подозреваемым — 43-летнему Джесси Бентону из Кентукки и 75-летнему Рою Уиду из Флориды — предъявили обвинения по шести пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В министерстве отметили, что Уид сообщил иностранцу, что тот может встретиться с политиком в обмен на деньги. В итоге россиянин перевел 100 тысяч рублей компании А — политической консалтинговой фирме, которой владел Бентон.

"Чтобы скрыть истинную цель перевода, Уид и Бентон подделали счет за консалтинговые услуги и придумали историю прикрытия", — говорится в обвинительном заключении.

Согласно материалам следствия, россиянин 22 сентября 2016 года принял участие в мероприятии по сбору пожертвований и смог сфотографироваться с кандидатом в президенты. Бентон позднее перевел с собственной кредитной карты 25 тысяч долларов в избирательный фонд и присвоил себе оставшиеся 75 тысяч долларов.
"Поскольку Бентон ложно утверждал, что взнос сделал он сам, три различных политических комитета непреднамеренно подали отчеты в федеральную избирательную комиссию, в которых некорректно указали Бентона, а не иностранного гражданина, в качестве источника средств", — сообщило министерство.
Оба подозреваемых предстали в понедельник перед федеральным судом столичного округа Колумбия.
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