https://ria.ru/20210921/ssha-1751067704.html
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов - РИА Новости, 21.09.2021
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T03:00
2021-09-21T03:00
2021-09-21T10:57
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России заплатить за встречу с кандидатом в президенты США и присвоили большую часть этой суммы. Об этом сообщил Минюст.Имена россиянина и претендента на пост власти не раскрывают.Подозреваемым — 43-летнему Джесси Бентону из Кентукки и 75-летнему Рою Уиду из Флориды — предъявили обвинения по шести пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.В министерстве отметили, что Уид сообщил иностранцу, что тот может встретиться с политиком в обмен на деньги. В итоге россиянин перевел 100 тысяч рублей компании А — политической консалтинговой фирме, которой владел Бентон.Согласно материалам следствия, россиянин 22 сентября 2016 года принял участие в мероприятии по сбору пожертвований и смог сфотографироваться с кандидатом в президенты. Бентон позднее перевел с собственной кредитной карты 25 тысяч долларов в избирательный фонд и присвоил себе оставшиеся 75 тысяч долларов."Поскольку Бентон ложно утверждал, что взнос сделал он сам, три различных политических комитета непреднамеренно подали отчеты в федеральную избирательную комиссию, в которых некорректно указали Бентона, а не иностранного гражданина, в качестве источника средств", — сообщило министерство.Оба подозреваемых предстали в понедельник перед федеральным судом столичного округа Колумбия.Президентские выборы 2016 года выиграл республиканец Дональд Трамп, опередивший демократку Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20210703/izbienie-1739775823.html
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в мире, округ колумбия, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, россия
03:00 21.09.2021 (обновлено: 10:57 21.09.2021)
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов на выборах 2016 года
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости.
Двух американских политтехнологов подозревают в том, что они во время избирательной кампании 2016 года убедили гражданина России
заплатить за встречу с кандидатом в президенты США
и присвоили большую часть этой суммы. Об этом сообщил Минюст.
Имена россиянина и претендента на пост власти не раскрывают.
Подозреваемым — 43-летнему Джесси Бентону из Кентукки
и 75-летнему Рою Уиду из Флориды — предъявили обвинения по шести пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В министерстве отметили, что Уид сообщил иностранцу, что тот может встретиться с политиком в обмен на деньги. В итоге россиянин перевел 100 тысяч рублей компании А — политической консалтинговой фирме, которой владел Бентон.
"Чтобы скрыть истинную цель перевода, Уид и Бентон подделали счет за консалтинговые услуги и придумали историю прикрытия", — говорится в обвинительном заключении.
Согласно материалам следствия, россиянин 22 сентября 2016 года принял участие в мероприятии по сбору пожертвований и смог сфотографироваться с кандидатом в президенты. Бентон позднее перевел с собственной кредитной карты 25 тысяч долларов в избирательный фонд и присвоил себе оставшиеся 75 тысяч долларов.
"Поскольку Бентон ложно утверждал, что взнос сделал он сам, три различных политических комитета непреднамеренно подали отчеты в федеральную избирательную комиссию, в которых некорректно указали Бентона, а не иностранного гражданина, в качестве источника средств", — сообщило министерство.
Оба подозреваемых предстали в понедельник перед федеральным судом столичного округа Колумбия
.
Президентские выборы 2016 года выиграл республиканец Дональд Трамп
, опередивший демократку Хиллари Клинтон
.