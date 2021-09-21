Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
Боррель: главы МИД стран ЕС солидарны с Францией по ситуации с контрактом на подлодки
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией.
"Министры продемонстрировали явную солидарность с Францией. Это заявление (о подводных лодках) противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе", - приводит агентство Франс Пресс слова Борреля после встречи с министрами ЕС на полях ООН.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.