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Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам - РИА Новости, 21.09.2021
Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией относительно ситуации с разорванным контрактом на... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T04:47
2021-09-21T04:47
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австралия
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великобритания
мид франции‎
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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в мире, париж, сша, европа, австралия, франция, великобритания, мид франции‎, евросоюз, жан-ив ле дриан, жозеп боррель, aukus
04:47 21.09.2021
 
Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам

Боррель: главы МИД стран ЕС солидарны с Францией по ситуации с контрактом на подлодки

© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией.

"Министры продемонстрировали явную солидарность с Францией. Это заявление (о подводных лодках) противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе", - приводит агентство Франс Пресс слова Борреля после встречи с министрами ЕС на полях ООН.

Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
00:50
Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUKUS подрывом доверия между союзниками
 
В миреПарижСШАЕвропаАвстралияФранцияВеликобританияМИД Франции‎ЕвросоюзЖан-Ив Ле ДрианЖозеп БоррельAUKUS
 
 
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