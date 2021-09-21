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Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам

Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам - РИА Новости, 21.09.2021

Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией относительно ситуации с разорванным контрактом на... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T04:47

2021-09-21T04:47

2021-09-21T04:47

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ria.ru/20210921/doverie-1751064965.html

париж

сша

европа

австралия

франция

великобритания

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