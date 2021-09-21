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В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный
В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный - РИА Новости, 21.09.2021
В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный
Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку обстоятельств смерти заключенного в СИЗО-1 в Колпино ("Кресты"), сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:52
2021-09-21T16:36
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку обстоятельств смерти заключенного в СИЗО-1 в Колпино ("Кресты"), сообщили в пресс-службе ведомства."Будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствующие. Кроме того, по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц следственного изолятора по обеспечению безопасного режима содержания под стражей", — говорится в сообщении прокуратуры.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти, 19 сентября в своей камере был обнаружен заключенный 1984 года рождения без признаков жизни. На место была вызвана реанимационная бригада, которая зафиксировала смерть."О случившемся было доложено в следственные органы, начата проверка. В камере он находился вместе со своим сокамерником. Камера двухместная", — добавил собеседник агентства.По информации источника РИА Новости, близкого к правоохранительным органам региона, оба заключенных находились на лечении в психиатрическом отделении. Погибший обвинялся по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").В прокуратуре отметили, что будет проверено соблюдение требований закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
https://ria.ru/20210916/zaklyuchennye-1750371681.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
14:52 21.09.2021 (обновлено: 16:36 21.09.2021)
 
В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный

Прокуратура Петербурга проводит проверку после смерти заключенного в СИЗО № 1 в Колпино

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкБлаготворительный концерт в СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
Благотворительный концерт в СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку обстоятельств смерти заключенного в СИЗО-1 в Колпино ("Кресты"), сообщили в пресс-службе ведомства.
"Будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствующие. Кроме того, по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц следственного изолятора по обеспечению безопасного режима содержания под стражей", — говорится в сообщении прокуратуры.
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти, 19 сентября в своей камере был обнаружен заключенный 1984 года рождения без признаков жизни. На место была вызвана реанимационная бригада, которая зафиксировала смерть.
"О случившемся было доложено в следственные органы, начата проверка. В камере он находился вместе со своим сокамерником. Камера двухместная", — добавил собеседник агентства.
По информации источника РИА Новости, близкого к правоохранительным органам региона, оба заключенных находились на лечении в психиатрическом отделении. Погибший обвинялся по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
В прокуратуре отметили, что будет проверено соблюдение требований закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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