https://ria.ru/20210921/sizo-1751142134.html

В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный

В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный - РИА Новости, 21.09.2021

В петербургском СИЗО "Кресты" погиб заключенный

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку обстоятельств смерти заключенного в СИЗО-1 в Колпино ("Кресты"), сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:52

2021-09-21T14:52

2021-09-21T16:36

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку обстоятельств смерти заключенного в СИЗО-1 в Колпино ("Кресты"), сообщили в пресс-службе ведомства."Будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствующие. Кроме того, по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц следственного изолятора по обеспечению безопасного режима содержания под стражей", — говорится в сообщении прокуратуры.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти, 19 сентября в своей камере был обнаружен заключенный 1984 года рождения без признаков жизни. На место была вызвана реанимационная бригада, которая зафиксировала смерть."О случившемся было доложено в следственные органы, начата проверка. В камере он находился вместе со своим сокамерником. Камера двухместная", — добавил собеседник агентства.По информации источника РИА Новости, близкого к правоохранительным органам региона, оба заключенных находились на лечении в психиатрическом отделении. Погибший обвинялся по статье 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").В прокуратуре отметили, что будет проверено соблюдение требований закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

https://ria.ru/20210916/zaklyuchennye-1750371681.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия