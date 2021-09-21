04:15 21.09.2021 (обновлено: 04:16 21.09.2021)
На что необходимо обратить внимание при продаже авто
Юрист Безделин: при продаже авто нужно отследить его регистрацию через сайт ГИБДД
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.
“В договоре купли-продажи следует прописать пункт о том, что в случае привлечения к административной ответственности предшествующего собственника, новый собственник несет материальную ответственность перед первым и обязуется в разумный срок возместить все понесенные убытки", — рассказал собеседник агентства.
Кроме договора, нужно оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (кроме случаев оформления электронного ПТС).
Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию.
“Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди", — уточнил Безделин.
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