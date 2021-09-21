https://ria.ru/20210921/shtrafy-1751064827.html

На что необходимо обратить внимание при продаже авто

На что необходимо обратить внимание при продаже авто - РИА Новости, 21.09.2021

На что необходимо обратить внимание при продаже авто

Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T04:15

2021-09-21T04:15

2021-09-21T04:16

общество

авто

продажа

штрафы

россия

европейская юридическая служба

дмитрий безделин

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.Кроме договора, нужно оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (кроме случаев оформления электронного ПТС).Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию.“Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди", — уточнил Безделин.

https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, продажа, штрафы, россия, европейская юридическая служба, дмитрий безделин