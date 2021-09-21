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На что необходимо обратить внимание при продаже авто
На что необходимо обратить внимание при продаже авто - РИА Новости, 21.09.2021
На что необходимо обратить внимание при продаже авто
Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T04:15
2021-09-21T04:16
общество
авто
продажа
штрафы
россия
европейская юридическая служба
дмитрий безделин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.Кроме договора, нужно оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (кроме случаев оформления электронного ПТС).Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию.“Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди", — уточнил Безделин.
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общество, авто, продажа, штрафы, россия, европейская юридическая служба, дмитрий безделин
04:15 21.09.2021 (обновлено: 04:16 21.09.2021)
 
На что необходимо обратить внимание при продаже авто

Юрист Безделин: при продаже авто нужно отследить его регистрацию через сайт ГИБДД

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины
Машины - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.

“В договоре купли-продажи следует прописать пункт о том, что в случае привлечения к административной ответственности предшествующего собственника, новый собственник несет материальную ответственность перед первым и обязуется в разумный срок возместить все понесенные убытки", — рассказал собеседник агентства.

Кроме договора, нужно оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (кроме случаев оформления электронного ПТС).
Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию.
“Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди", — уточнил Безделин.
Автомобильная покрышка - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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ОбществоАвтоПродажаШтрафыРоссияЕвропейская Юридическая СлужбаДмитрий Безделин
 
 
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