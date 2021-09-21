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В Красноярске нашли пропавших школьниц

В Красноярске нашли пропавших школьниц - РИА Новости, 21.09.2021

В Красноярске нашли пропавших школьниц

Полиция нашла двух девочек, которые пропали в понедельник после ухода из школы в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:23

2021-09-21T15:23

2021-09-21T15:23

происшествия

школа

дети

красноярск

ленинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция нашла двух девочек, которые пропали в понедельник после ухода из школы в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.О розыске девочек 12 и 14 лет ведомство сообщало ранее после обращения отца одной из них. К поискам подключились и волонтеры."В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли их гуляющими на улице. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Установлено, что ранее несовершеннолетние в поле зрения органов внутренних дел не попадали, их семьи характеризуются положительно", - говорится в сообщении.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют причины ухода девочек из дома.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

красноярск

ленинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, дети, красноярск, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия