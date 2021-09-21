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В Красноярске нашли пропавших школьниц
В Красноярске нашли пропавших школьниц - РИА Новости, 21.09.2021
В Красноярске нашли пропавших школьниц
Полиция нашла двух девочек, которые пропали в понедельник после ухода из школы в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:23
2021-09-21T15:23
происшествия
школа
дети
красноярск
ленинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция нашла двух девочек, которые пропали в понедельник после ухода из школы в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.О розыске девочек 12 и 14 лет ведомство сообщало ранее после обращения отца одной из них. К поискам подключились и волонтеры."В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли их гуляющими на улице. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Установлено, что ранее несовершеннолетние в поле зрения органов внутренних дел не попадали, их семьи характеризуются положительно", - говорится в сообщении.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют причины ухода девочек из дома.
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происшествия, школа, дети, красноярск, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:23 21.09.2021
 
В Красноярске нашли пропавших школьниц

Полиция нашла двух девочек, которые пропали после ухода из школы в Красноярске

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция нашла двух девочек, которые пропали в понедельник после ухода из школы в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
О розыске девочек 12 и 14 лет ведомство сообщало ранее после обращения отца одной из них. К поискам подключились и волонтеры.
"В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли их гуляющими на улице. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Установлено, что ранее несовершеннолетние в поле зрения органов внутренних дел не попадали, их семьи характеризуются положительно", - говорится в сообщении.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют причины ухода девочек из дома.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
 
ПроисшествияШколаДетиКрасноярскЛенинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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