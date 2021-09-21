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В Красноярске пропали две школьницы
В Красноярске пропали две школьницы - РИА Новости, 21.09.2021
В Красноярске пропали две школьницы
Полиция разыскивает двух девочек 12 и 14 лет, которые в понедельник вышли из школы в Ленинском районе Красноярска и пропали, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:34
2021-09-21T13:34
происшествия
дети
красноярск
ленинский район
чайковский
россия
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает двух девочек 12 и 14 лет, которые в понедельник вышли из школы в Ленинском районе Красноярска и пропали, сообщает краевой главк МВД."Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение от отца 12-летней девочки о том, что его дочь с ее 14-летней подругой около 16.00 (12.99 мск) вышли из школы №3 по улице Чайковского, 13а и до настоящего времени домой не вернулись. Оперативно созданы поисковые группы... Ориентировка... разослана всем нарядам полиции. Помощь в установлении местонахождения школьниц оказывают волонтеры", - говорится в сообщении.Приметы первой девочки: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые, вьющиеся волосы длиной до лопаток, собраны в хвост, глаза карие. Была одета в жилетку белого с красным цвета, белую кофту с серыми вставками, темные джинсы с лампасами, белые кроссовки на высокой подошве.Вторая девочка: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые, длиной до плеч, укороченные по бокам, черные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении девочек, сообщить в полицию по телефонам: 8 (391) 262 11 77 или 112.
https://ria.ru/20210909/devochki-1749284152.html
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
красноярск
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происшествия, дети, красноярск, ленинский район, чайковский, россия
13:34 21.09.2021
 
В Красноярске пропали две школьницы

В Красноярске полиция разыскивает двух пропавших школьниц

© Громова ЕленаВид на Красноярск с Караульной горы
Вид на Красноярск с Караульной горы
© Громова Елена
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает двух девочек 12 и 14 лет, которые в понедельник вышли из школы в Ленинском районе Красноярска и пропали, сообщает краевой главк МВД.
"Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение от отца 12-летней девочки о том, что его дочь с ее 14-летней подругой около 16.00 (12.99 мск) вышли из школы №3 по улице Чайковского, 13а и до настоящего времени домой не вернулись. Оперативно созданы поисковые группы... Ориентировка... разослана всем нарядам полиции. Помощь в установлении местонахождения школьниц оказывают волонтеры", - говорится в сообщении.
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На севере Красноярского края пропали две девочки
Приметы первой девочки: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые, вьющиеся волосы длиной до лопаток, собраны в хвост, глаза карие. Была одета в жилетку белого с красным цвета, белую кофту с серыми вставками, темные джинсы с лампасами, белые кроссовки на высокой подошве.
Вторая девочка: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые, длиной до плеч, укороченные по бокам, черные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками.
Полиция просит всех, кому известно о местонахождении девочек, сообщить в полицию по телефонам: 8 (391) 262 11 77 или 112.
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