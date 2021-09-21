https://ria.ru/20210921/senator-1751133736.html

Артамонов назначил нового сенатора от Липецкой области

Артамонов назначил нового сенатора от Липецкой области - РИА Новости, 21.09.2021

Артамонов назначил нового сенатора от Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил в Совет Федерации нового сенатора от исполнительной власти региона взамен делегированного туда в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:11

2021-09-21T14:11

2021-09-21T14:11

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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил в Совет Федерации нового сенатора от исполнительной власти региона взамен делегированного туда в конце июня Дмитрия Аверова.Совет Федерации на заседании 23 июня этого года досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева. Ранее Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. На место Королева сенатором в Совет Федерации от исполнительной власти региона был назначен замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, говорилось в постановлении, подписанном главой региона Игорем Артамоновым.По данным областной администрации, Хлякина родилась в Липецке в 1969 году. Имеет высшее медицинское образование и степень доктора биологических наук. Работала фельдшером, врачом клинической лабораторной диагностики. С 2007 года – заведующая клинико-диагностическим отделением Липецкого областного перинатального центра. С 2016 года до настоящего времени – депутат Липецкого областного совета депутатов, член комитета по социальным вопросам.

https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html

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политика, липецк, липецкая область, липецкий областной совет депутатов, совет федерации рф, игорь артамонов