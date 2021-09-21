Артамонов назначил нового сенатора от Липецкой области
Оксана Хлякина будет представлять Липецкую область в Совете Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил в Совет Федерации нового сенатора от исполнительной власти региона взамен делегированного туда в конце июня Дмитрия Аверова.
Совет Федерации на заседании 23 июня этого года досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Олега Королева. Ранее Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. На место Королева сенатором в Совет Федерации от исполнительной власти региона был назначен замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, говорилось в постановлении, подписанном главой региона Игорем Артамоновым.
"Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов наделил Оксану Хлякину полномочиями сенатора Российской Федерации. Постановление подписано в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". Соответствующее письмо направлено в Совет Федерации", - говорится в сообщении.
По данным областной администрации, Хлякина родилась в Липецке в 1969 году. Имеет высшее медицинское образование и степень доктора биологических наук. Работала фельдшером, врачом клинической лабораторной диагностики. С 2007 года – заведующая клинико-диагностическим отделением Липецкого областного перинатального центра. С 2016 года до настоящего времени – депутат Липецкого областного совета депутатов, член комитета по социальным вопросам.
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