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Источник рассказал, как принималось решение о создании AUKUS
Источник рассказал, как принималось решение о создании AUKUS - РИА Новости, 21.09.2021
Источник рассказал, как принималось решение о создании AUKUS
Австралия не консультировалась и не информировала страны Евросоюза о своей сделке AUKUS, рассказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:51
2021-09-21T19:51
в мире
сша
австралия
великобритания
мид франции‎
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости, Мария Князева. Австралия не консультировалась и не информировала страны Евросоюза о своей сделке AUKUS, рассказал журналистам источник в ЕС."С государствами-членами не консультировались и не информировали. Во время встречи глава Евросовета (Шарль Мишель) указал, что это не обычная практика для друзей", - сообщил источник об AUKUS.Речь идет о встрече Мишеля с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях Генассамблеи ООН. В ЕС считают, что Австралии важно взаимодействовать с союзом и его государствами для укрепления доверия, отмечал ранее этот же источник, рассказывая об этой встрече.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро и которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
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сша
австралия
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в мире, сша, австралия, великобритания, мид франции‎, евросоюз
19:51 21.09.2021
 
Источник рассказал, как принималось решение о создании AUKUS

Источник: Австралия не консультировалась и не информировала ЕС о сделке AUKUS с США

© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости, Мария Князева. Австралия не консультировалась и не информировала страны Евросоюза о своей сделке AUKUS, рассказал журналистам источник в ЕС.
"С государствами-членами не консультировались и не информировали. Во время встречи глава Евросовета (Шарль Мишель) указал, что это не обычная практика для друзей", - сообщил источник об AUKUS.
Речь идет о встрече Мишеля с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях Генассамблеи ООН. В ЕС считают, что Австралии важно взаимодействовать с союзом и его государствами для укрепления доверия, отмечал ранее этот же источник, рассказывая об этой встрече.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро и которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
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