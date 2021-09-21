Источник рассказал, как принималось решение о создании AUKUS
Источник: Австралия не консультировалась и не информировала ЕС о сделке AUKUS с США
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости, Мария Князева. Австралия не консультировалась и не информировала страны Евросоюза о своей сделке AUKUS, рассказал журналистам источник в ЕС.
"С государствами-членами не консультировались и не информировали. Во время встречи глава Евросовета (Шарль Мишель) указал, что это не обычная практика для друзей", - сообщил источник об AUKUS.
Речь идет о встрече Мишеля с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях Генассамблеи ООН. В ЕС считают, что Австралии важно взаимодействовать с союзом и его государствами для укрепления доверия, отмечал ранее этот же источник, рассказывая об этой встрече.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро и которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.