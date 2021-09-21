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РЖД разработали варианты расширения БАМ и Транссиба, пишут СМИ
РЖД разработали варианты расширения БАМ и Транссиба, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2021
РЖД разработали варианты расширения БАМ и Транссиба, пишут СМИ
РЖД разработали предварительные варианты третьей очереди развития и расширения БАМ и Транссиба, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:58
2021-09-21T08:58
экономика
ржд
байкало-амурская магистраль
транссибирская магистраль
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. РЖД разработали предварительные варианты третьей очереди развития и расширения БАМ и Транссиба, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.Вторая очередь развития БАМ предусматривает рост пропускной способности примерно до 180 миллионов тонн, напоминает издание. Стоимость третьей очереди глава РЖД Олег Белозеров в начале месяца оценивал в 2-4 триллиона рублей в зависимости от выбранного варианта и масштабов стройки.По словам источника газеты, один из сценариев предполагает дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объеме 16,6 миллиона тонн за 332,6 миллиарда рублей. Это предполагает работы только на БАМе, в фокусе — участок Улак—Комсомольск, при этом ни подходы к портам Ванино-Совгаванского узла, ни участки западнее Улака никак не затрагиваются.Ранее издание писало, что правительство РФ не поддержало предложенный "Эльгауглем" вариант строительства новой железной дороги из Якутии до побережья Охотского моря для вывоза 30 миллионов тонн угля компании. Вместо этого было предложен вариант с расширением БАМа за счет инвестпрограммы РЖД и средств ФНБ.По данным газеты, в дополнение к этому варианту существуют еще два. Первый предполагает достижение к 2030 году пропускной способности 210 миллионов тонн и обеспечивает вывоз не только 16,6 миллиона тонн эльгинского угля на порты Ванино, но еще 13,4 миллиона тонн грузов на порты Приморья.Для этого потребуется прокладка еще 1,1 тысячи километров вторых главных путей на БАМе в дополнение к 553 километрам, предусмотренным "эльгинской" частью. В частности, существенно увеличивается масштаб работ на участке Улак-Комсомольск, усиливается участок Тында-Улак. По расчетам РЖД, этот вариант обойдется еще в 891 миллиард рублей, вместе с первым - в 1,22 триллиона рублей.Альтернативный вариант - стройка с расчетом на грузопотоки в объеме 240 миллионов тонн. Она предусматривает масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие в том числе такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить еще 1,45 тысячи километров вторых главных и свыше 800 километров третьих путей. Такой вариант обойдется в 2,55 триллиона рублей, а с учетом "эльгинской" части - в 2,89 триллиона.При этом, по информации газеты, ни в одном из сценариев не предусмотрен второй Северомуйский тоннель, который глава РЖД ранее оценил в 200 миллиардов рублей."При таком росте удельной стоимости строительства, когда на 30 миллионов тонн дополнительных грузов нужно 1,5 триллиона рублей, целесообразно задуматься о тех мероприятиях, которые, во-первых, не требуют строительных работ - увеличение мощности и эффективности работы локомотивов, веса поездов - и, во-вторых, не обязательно упираются именно в железнодорожный комплекс", - прокомментировал глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.По его мнению, строительство углехимических мощностей в Кузбассе, чтобы не везти оттуда уголь на восток, или вывод из эксплуатации отдельных мощностей по добыче низкокачественного угля может оказаться эффективнее для экономики, чем такое дорогостоящее расширение Восточного ж/д полигона.
https://ria.ru/20210823/bam-1746846632.html
https://realty.ria.ru/20210816/iskopaemye-1745958412.html
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экономика, ржд, байкало-амурская магистраль, транссибирская магистраль
08:58 21.09.2021
 
РЖД разработали варианты расширения БАМ и Транссиба, пишут СМИ

"Коммерсант": РЖД разработали предварительные варианты расширения БАМ и Транссиба

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске, который является частью Транссибирской железнодорожной магистрали
Железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске, который является частью Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. РЖД разработали предварительные варианты третьей очереди развития и расширения БАМ и Транссиба, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Вторая очередь развития БАМ предусматривает рост пропускной способности примерно до 180 миллионов тонн, напоминает издание. Стоимость третьей очереди глава РЖД Олег Белозеров в начале месяца оценивал в 2-4 триллиона рублей в зависимости от выбранного варианта и масштабов стройки.
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По словам источника газеты, один из сценариев предполагает дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объеме 16,6 миллиона тонн за 332,6 миллиарда рублей. Это предполагает работы только на БАМе, в фокусе — участок Улак—Комсомольск, при этом ни подходы к портам Ванино-Совгаванского узла, ни участки западнее Улака никак не затрагиваются.
Ранее издание писало, что правительство РФ не поддержало предложенный "Эльгауглем" вариант строительства новой железной дороги из Якутии до побережья Охотского моря для вывоза 30 миллионов тонн угля компании. Вместо этого было предложен вариант с расширением БАМа за счет инвестпрограммы РЖД и средств ФНБ.
По данным газеты, в дополнение к этому варианту существуют еще два. Первый предполагает достижение к 2030 году пропускной способности 210 миллионов тонн и обеспечивает вывоз не только 16,6 миллиона тонн эльгинского угля на порты Ванино, но еще 13,4 миллиона тонн грузов на порты Приморья.
Для этого потребуется прокладка еще 1,1 тысячи километров вторых главных путей на БАМе в дополнение к 553 километрам, предусмотренным "эльгинской" частью. В частности, существенно увеличивается масштаб работ на участке Улак-Комсомольск, усиливается участок Тында-Улак. По расчетам РЖД, этот вариант обойдется еще в 891 миллиард рублей, вместе с первым - в 1,22 триллиона рублей.
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Альтернативный вариант - стройка с расчетом на грузопотоки в объеме 240 миллионов тонн. Она предусматривает масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие в том числе такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить еще 1,45 тысячи километров вторых главных и свыше 800 километров третьих путей. Такой вариант обойдется в 2,55 триллиона рублей, а с учетом "эльгинской" части - в 2,89 триллиона.
При этом, по информации газеты, ни в одном из сценариев не предусмотрен второй Северомуйский тоннель, который глава РЖД ранее оценил в 200 миллиардов рублей.
"При таком росте удельной стоимости строительства, когда на 30 миллионов тонн дополнительных грузов нужно 1,5 триллиона рублей, целесообразно задуматься о тех мероприятиях, которые, во-первых, не требуют строительных работ - увеличение мощности и эффективности работы локомотивов, веса поездов - и, во-вторых, не обязательно упираются именно в железнодорожный комплекс", - прокомментировал глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.
По его мнению, строительство углехимических мощностей в Кузбассе, чтобы не везти оттуда уголь на восток, или вывод из эксплуатации отдельных мощностей по добыче низкокачественного угля может оказаться эффективнее для экономики, чем такое дорогостоящее расширение Восточного ж/д полигона.
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