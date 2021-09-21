https://ria.ru/20210921/roskosmos-1751209505.html
Роскосмос и РАН предложили создать новую орбитальную станцию
Роскосмос и РАН предложили создать новую орбитальную станцию - РИА Новости, 21.09.2021
Роскосмос и РАН предложили создать новую орбитальную станцию
Научно-технический совет Роскосмоса и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали представить в правительство РФ предложения о... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T20:51
2021-09-21T20:51
2021-09-21T21:30
наука
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Научно-технический совет Роскосмоса и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали представить в правительство РФ предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в правительство Российской Федерации предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции (РОСС), продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС", - сказали в госкорпорации.В Роскосмосе рассказали, что РОСС будет создаваться с использованием новых технологий. Она должна помочь в разработке технологий изучения и освоения Луны, подготовки к полетам к Марсу и реализации инновационных экспериментов в космосе.Ранее сообщалось, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС.Ранее в российском сегменте МКС были обнаружены негерметичности. Силами космонавтов до конца их устранить не удалось.В декабре 2020 года генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
https://ria.ru/20210604/eksperimenty-1735557071.html
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роскосмос, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
20:51 21.09.2021 (обновлено: 21:30 21.09.2021)
Роскосмос и РАН предложили создать новую орбитальную станцию
Роскосмос и РАН хотят предложить правительству начать создание новой орбитальной станции
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Научно-технический совет Роскосмоса
и бюро Совета РАН
по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали представить в правительство РФ предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в правительство Российской Федерации
предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции (РОСС), продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции
на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС", - сказали в госкорпорации.
В Роскосмосе рассказали, что РОСС будет создаваться с использованием новых технологий. Она должна помочь в разработке технологий изучения и освоения Луны, подготовки к полетам к Марсу и реализации инновационных экспериментов в космосе.
Ранее сообщалось, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС.
Ранее в российском сегменте МКС были обнаружены негерметичности. Силами космонавтов до конца их устранить не удалось.
В декабре 2020 года генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.