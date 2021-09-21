https://ria.ru/20210921/putin-1751148331.html
Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году
Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году - РИА Новости, 21.09.2021
Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2024 году обеспечить 100% доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:20
2021-09-21T15:20
2021-09-21T15:22
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владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2024 году обеспечить 100% доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах."К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", - сказал он на совещании с правительством.Также Путин заявил, что в трехлетнем бюджете нужно предусмотреть средства на ликвидацию свалок в черте городов.
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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
15:20 21.09.2021 (обновлено: 15:22 21.09.2021)
Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году
Путин: к 2024 году надо отказаться от третьих смен в школах