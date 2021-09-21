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Москвичам пообещали настоящее бабье лето
Москвичам пообещали настоящее бабье лето - РИА Новости, 22.09.2021
Москвичам пообещали настоящее бабье лето
Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T18:46
2021-09-22T05:12
общество
потепление
осень
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос"."Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября", — говорится в публикации.Специалисты напомнили, что в начале недели дневной максимум температуры в Москве не достигал даже +7 градусов. Но с понедельника воздух днем будет прогреваться до плюс 11-16 градусов, а ночи останутся холодными, от +2 до +7.Синоптики также подчеркнули, что умеренно теплая и комфортная погода, вероятнее всего, сохранится и в начале октября.
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общество, потепление, осень, москва, центр "фобос", погода
18:46 21.09.2021 (обновлено: 05:12 22.09.2021)
 
Москвичам пообещали настоящее бабье лето

Центр "Фобос": потепление в Центральной России начнется с 27 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос".
"Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября", — говорится в публикации.
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Синоптики также подчеркнули, что умеренно теплая и комфортная погода, вероятнее всего, сохранится и в начале октября.
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