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Москвичам пообещали настоящее бабье лето
Москвичам пообещали настоящее бабье лето - РИА Новости, 22.09.2021
Москвичам пообещали настоящее бабье лето
Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T18:46
2021-09-21T18:46
2021-09-22T05:12
общество
потепление
осень
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос"."Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября", — говорится в публикации.Специалисты напомнили, что в начале недели дневной максимум температуры в Москве не достигал даже +7 градусов. Но с понедельника воздух днем будет прогреваться до плюс 11-16 градусов, а ночи останутся холодными, от +2 до +7.Синоптики также подчеркнули, что умеренно теплая и комфортная погода, вероятнее всего, сохранится и в начале октября.
https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html
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общество, потепление, осень, москва, центр "фобос", погода
18:46 21.09.2021 (обновлено: 05:12 22.09.2021)
Москвичам пообещали настоящее бабье лето
Центр "Фобос": потепление в Центральной России начнется с 27 сентября