https://ria.ru/20210921/poteplenie-1751196925.html

Москвичам пообещали настоящее бабье лето

Москвичам пообещали настоящее бабье лето - РИА Новости, 22.09.2021

Москвичам пообещали настоящее бабье лето

Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-21T18:46

2021-09-21T18:46

2021-09-22T05:12

общество

потепление

осень

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, следует из сообщения синоптиков на сайте центра "Фобос"."Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября", — говорится в публикации.Специалисты напомнили, что в начале недели дневной максимум температуры в Москве не достигал даже +7 градусов. Но с понедельника воздух днем будет прогреваться до плюс 11-16 градусов, а ночи останутся холодными, от +2 до +7.Синоптики также подчеркнули, что умеренно теплая и комфортная погода, вероятнее всего, сохранится и в начале октября.

https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html

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общество, потепление, осень, москва, центр "фобос", погода