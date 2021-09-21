08:00 21.09.2021 (обновлено: 12:52 21.09.2021)
Ученые назвали настоящую причину смерти миллионов людей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые фиксируют стремительный рост смертности, связанной с экстремально низкими и экстремально высокими температурами воздуха. Так, за последние тридцать лет число погибших от последствий сильной жары, увеличилось на 74 процента, от холода — на 31. В животном мире похожая ситуация — птицы и млекопитающие пытаются адаптироваться к изменению климата. Время прогнозов закончилось, предупреждают специалисты. Последствия глобального потепления уже угрожают жизни человека.
Опасен каждый градус
В конце мая международная команда ученых заявила, что 37 процентов погибших от тепловых ударов за минувшие три десятилетия — жертвы глобального потепления.
Погода все экстремальнее, летом аномальная жара внезапно сменяется недельными проливными дождями в тех регионах планеты, для которых это совсем нехарактерно. Это плохо сказывается на здоровье людей.
К таким выводам исследователи пришли, изучив данные о смертности, летних температурах и засухах с 1991 по 2018 год в 732 районах планеты в 43 странах.
CC0 / NASA Goddard Institute for Space Studies - https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/ / Повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века
CC0 / NASA Goddard Institute for Space Studies - https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/ /
Повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века
Максимальные показатели в Юго-Восточной Азии, Южной Европе, Латинской Америке, а также в большинстве крупных мегаполисов: 40-76 процентов. В Северной Европе и Восточной Азии — меньше процента, так как климатические изменения эти регионы практически не затронули.
Ситуация только усугубится, уверены авторы работы. И смертность резко повысится — каждый дополнительный градус летней жары будет добавлять к числу погибших еще пять процентов.
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Рост, который не радует
Два месяца спустя в журнале Lancet вышла статья, утверждающая: глобальное потепление убивает не только жарой, но и холодом. По подсчетам авторов этой работы, число смертей от аномальной жары с 1980 по 2016 год увеличилось на 74 процента, а от холода — на 31 с 1990-го.
Ученые Вашингтонского университета (США) проанализировали почти 65 миллионов записей о смертях в девяти странах и установили, что лишь в 2019-м как минимум 1,7 миллиона были связаны с последствиями глобального потепления. Причем 356 тысяч человек пострадали от экстремально высоких температур, 1,3 миллиона — от чрезвычайно низких. Учитывали не только тепловые удары, но и сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с легкими, которые, на взгляд экспертов, могли быть вызваны аномальной погодой. Кроме того, некоторые самоубийства, убийства и утопления, так как ранее исследователи показали: сильная жара плохо влияет на психическое здоровье.
С 2020 по 2100 год глобальное потепление может унести уже около 83 миллионов жизней, отмечают специалисты Колумбийского университета (США). Для сравнения: по данным австралийских и китайских ученых, за двадцать лет этот показатель составил около пяти миллионов.
Американские специалисты уточняют, что каждые дополнительные 4,4 тысячи тонн углекислого газа, выброшенных человечеством в атмосферу, приводят к смерти одного жителя Земли. Таким образом, если изменение климата не удастся затормозить, то к концу столетия погодные аномалии будут убивать около четырех с половиной миллионов человек в год. Причем основной вклад в это массовое убийство внесут страны с хорошо развитой промышленностью — Германия, США, Россия, Саудовская Аравия и другие.
Меняйся или умри
И вот в начале сентября сразу 220 ведущих медицинских журналов вышли с одной и той же статьей на первой странице. Ее основная мысль проста — если ничего не предпринять прямо сейчас, завтра будет уже поздно.
Пандемия когда-нибудь закончится, отмечают авторы, так как этой проблемой занимаются практически все страны и уже есть вакцины. А обещания по сокращению выбросов парниковых газов выполняют плохо, и планета продолжает нагреваться. Глобальное повышение температуры когда-нибудь вызовет гораздо более смертоносный кризис в здравоохранении, чем нынешний.
У человека фактически осталось только два варианта — либо замедлить изменение климата всеми доступными способами, либо адаптироваться к нему. У животных выбора нет, и они, как сообщили на днях австралийские ученые, уже начали приспосабливаться.
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Речь идет о теплокровных — птицах и млекопитающих. Они увеличивают клювы, лапы, хвосты и уши, чтобы лучше регулировать температуру тела при аномальной жаре. Среди тех, чья физиология уже заметно поменялась, — несколько видов птиц, летучих мышей и грызунов.
У некоторых австралийских попугаев — например, шлемоносного какаду — клювы выросли на четыре-десять процентов. Похожим образом изменились серые юнко — небольшие певчие птички, обитающие в Северной Америке. Увеличение их клюва исследователи объясняют кратковременными перепадами температур в холодных широтах.
© CC BY-SA 3.0/JJ Harrison, CC BY 2.0/David CookУ шлемоносного какаду и разноцветного плоскохвостого попугая ученые зафиксировали увеличение размеров клюва. Предположительно, это связано с повышением среднегодовых температур воздуха в тех регионах Земли, где они обитают
© CC BY-SA 3.0/JJ Harrison, CC BY 2.0/David Cook
У шлемоносного какаду и разноцветного плоскохвостого попугая ученые зафиксировали увеличение размеров клюва. Предположительно, это связано с повышением среднегодовых температур воздуха в тех регионах Земли, где они обитают
Все это вполне в русле так называемого правила Аллена, согласно которому обитатели территорий с жарким климатом отличаются более длинными конечностями и придатками. Большие лапы, хвосты и клювы помогают легко терять излишки тепла.
В ближайшем будущем у некоторых видов, помимо лап и хвостов, увеличатся и уши. Иначе есть все шансы исчезнуть. Если, конечно, человечество не сумеет затормозить глобальное потепление.