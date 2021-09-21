https://ria.ru/20210921/poteplenie-1750587682.html

Ученые назвали настоящую причину смерти миллионов людей

Ученые назвали настоящую причину смерти миллионов людей - РИА Новости, 21.09.2021

Ученые назвали настоящую причину смерти миллионов людей

Ученые фиксируют стремительный рост смертности, связанной с экстремально низкими и экстремально высокими температурами воздуха. Так, за последние тридцать лет... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:00

2021-09-21T12:52

наука

сша

колумбийский университет

здоровье

земля - риа наука

латинская америка

климат

глобальное потепление

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые фиксируют стремительный рост смертности, связанной с экстремально низкими и экстремально высокими температурами воздуха. Так, за последние тридцать лет число погибших от последствий сильной жары, увеличилось на 74 процента, от холода — на 31. В животном мире похожая ситуация — птицы и млекопитающие пытаются адаптироваться к изменению климата. Время прогнозов закончилось, предупреждают специалисты. Последствия глобального потепления уже угрожают жизни человека.Опасен каждый градусВ конце мая международная команда ученых заявила, что 37 процентов погибших от тепловых ударов за минувшие три десятилетия — жертвы глобального потепления. Погода все экстремальнее, летом аномальная жара внезапно сменяется недельными проливными дождями в тех регионах планеты, для которых это совсем нехарактерно. Это плохо сказывается на здоровье людей. К таким выводам исследователи пришли, изучив данные о смертности, летних температурах и засухах с 1991 по 2018 год в 732 районах планеты в 43 странах. Максимальные показатели в Юго-Восточной Азии, Южной Европе, Латинской Америке, а также в большинстве крупных мегаполисов: 40-76 процентов. В Северной Европе и Восточной Азии — меньше процента, так как климатические изменения эти регионы практически не затронули. Ситуация только усугубится, уверены авторы работы. И смертность резко повысится — каждый дополнительный градус летней жары будет добавлять к числу погибших еще пять процентов. Рост, который не радуетДва месяца спустя в журнале Lancet вышла статья, утверждающая: глобальное потепление убивает не только жарой, но и холодом. По подсчетам авторов этой работы, число смертей от аномальной жары с 1980 по 2016 год увеличилось на 74 процента, а от холода — на 31 с 1990-го. Ученые Вашингтонского университета (США) проанализировали почти 65 миллионов записей о смертях в девяти странах и установили, что лишь в 2019-м как минимум 1,7 миллиона были связаны с последствиями глобального потепления. Причем 356 тысяч человек пострадали от экстремально высоких температур, 1,3 миллиона — от чрезвычайно низких. Учитывали не только тепловые удары, но и сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с легкими, которые, на взгляд экспертов, могли быть вызваны аномальной погодой. Кроме того, некоторые самоубийства, убийства и утопления, так как ранее исследователи показали: сильная жара плохо влияет на психическое здоровье. С 2020 по 2100 год глобальное потепление может унести уже около 83 миллионов жизней, отмечают специалисты Колумбийского университета (США). Для сравнения: по данным австралийских и китайских ученых, за двадцать лет этот показатель составил около пяти миллионов.Американские специалисты уточняют, что каждые дополнительные 4,4 тысячи тонн углекислого газа, выброшенных человечеством в атмосферу, приводят к смерти одного жителя Земли. Таким образом, если изменение климата не удастся затормозить, то к концу столетия погодные аномалии будут убивать около четырех с половиной миллионов человек в год. Причем основной вклад в это массовое убийство внесут страны с хорошо развитой промышленностью — Германия, США, Россия, Саудовская Аравия и другие.Меняйся или умриИ вот в начале сентября сразу 220 ведущих медицинских журналов вышли с одной и той же статьей на первой странице. Ее основная мысль проста — если ничего не предпринять прямо сейчас, завтра будет уже поздно. Пандемия когда-нибудь закончится, отмечают авторы, так как этой проблемой занимаются практически все страны и уже есть вакцины. А обещания по сокращению выбросов парниковых газов выполняют плохо, и планета продолжает нагреваться. Глобальное повышение температуры когда-нибудь вызовет гораздо более смертоносный кризис в здравоохранении, чем нынешний. У человека фактически осталось только два варианта — либо замедлить изменение климата всеми доступными способами, либо адаптироваться к нему. У животных выбора нет, и они, как сообщили на днях австралийские ученые, уже начали приспосабливаться. Речь идет о теплокровных — птицах и млекопитающих. Они увеличивают клювы, лапы, хвосты и уши, чтобы лучше регулировать температуру тела при аномальной жаре. Среди тех, чья физиология уже заметно поменялась, — несколько видов птиц, летучих мышей и грызунов. У некоторых австралийских попугаев — например, шлемоносного какаду — клювы выросли на четыре-десять процентов. Похожим образом изменились серые юнко — небольшие певчие птички, обитающие в Северной Америке. Увеличение их клюва исследователи объясняют кратковременными перепадами температур в холодных широтах. Так же стремительно адаптируются грызуны. У лесных мышей на огромной территории от Турции до Китая удлинились хвосты. А у их дальнего родственника из Северной Америки, масковой бурозубки, увеличились еще и лапы. Все это вполне в русле так называемого правила Аллена, согласно которому обитатели территорий с жарким климатом отличаются более длинными конечностями и придатками. Большие лапы, хвосты и клювы помогают легко терять излишки тепла. В ближайшем будущем у некоторых видов, помимо лап и хвостов, увеличатся и уши. Иначе есть все шансы исчезнуть. Если, конечно, человечество не сумеет затормозить глобальное потепление.

https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

https://ria.ru/20210317/poteplenie-1601714691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, колумбийский университет, здоровье, земля - риа наука, латинская америка, климат, глобальное потепление, биология, россия, коронавирус covid-19