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Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:19
2021-09-21T15:58
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
пермский край
правительство рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми.На эти цели выделили около 18,5 миллиона рублей, размер единовременной компенсации составит от 200 тысяч до миллиона."Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву", — сказал Мишустин.Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории университета, погибли шесть человек, 24 получили ранения. Атаковавшего задержали, сейчас он госпитализирован с ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия
14:19 21.09.2021 (обновлено: 15:58 21.09.2021)
 
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми

Мишустин выделил 18 миллионов рублей для выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми.
На эти цели выделили около 18,5 миллиона рублей, размер единовременной компенсации составит от 200 тысяч до миллиона.
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"Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву", — сказал Мишустин.
Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории университета, погибли шесть человек, 24 получили ранения. Атаковавшего задержали, сейчас он госпитализирован с ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситетеПермский крайПравительство РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МишустинРоссия
 
 
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