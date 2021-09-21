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Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми

Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:19

2021-09-21T14:19

2021-09-21T15:58

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

пермский край

правительство рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми.На эти цели выделили около 18,5 миллиона рублей, размер единовременной компенсации составит от 200 тысяч до миллиона."Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву", — сказал Мишустин.Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории университета, погибли шесть человек, 24 получили ранения. Атаковавшего задержали, сейчас он госпитализирован с ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html

пермь

пермский край

россия

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия