https://ria.ru/20210921/pomosch-1751134869.html
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:19
2021-09-21T14:19
2021-09-21T15:58
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
пермский край
правительство рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751121058_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_f612d3629a1d545cfa15a42315190c48.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять все необходимые меры для своевременных выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми.На эти цели выделили около 18,5 миллиона рублей, размер единовременной компенсации составит от 200 тысяч до миллиона."Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву", — сказал Мишустин.Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории университета, погибли шесть человек, 24 получили ранения. Атаковавшего задержали, сейчас он госпитализирован с ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html
пермь
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751121058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f8521607bd251002e1517beae584127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия
14:19 21.09.2021 (обновлено: 15:58 21.09.2021)
Правительство поможет семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми
Мишустин выделил 18 миллионов рублей для выплат семьям погибших и пострадавшим в Перми