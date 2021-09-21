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Новое оружие России
https://ria.ru/20210921/podlodki-1751084318.html
ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов новейших подлодок
ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов новейших подлодок - РИА Новости, 21.09.2021
ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов новейших подлодок
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" уже представило министерству обороны РФ несколько новейших проектов неатомных подлодок... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:15
2021-09-21T11:29
новое оружие россии
безопасность
цкб мт "рубин"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" уже представило министерству обороны РФ несколько новейших проектов неатомных подлодок следующего пятого поколения, "Калина" в их числе, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов.Сейчас в ВМФ РФ поступают новейшие подлодки четвертого поколения, к которому относятся атомные типа "Борей" и "Ясень", а также неатомные типа "Лада".Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал РИА Новости, что проекты новейших подлодок пятого поколения - атомной проекта "Хаски" и дизельной "Калина" - больше не финансируются Минобороны и ОСК ведет их разработку за собственный счет. До этого он говорил, что подлодки пятого поколения будут настолько тихими, что сольются с шумом Мирового океана.Завершение проекта "Калина" планировалось в 2015 году. По аванпроекту предусматривалась возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использования двух вариантов двигательной установки - воздухонезависимой энергетической установки и литий-ионной аккумуляторной батареи.Читайте полный текст интервью Андрея Баранова &gt;&gt;
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безопасность, цкб мт "рубин", министерство обороны рф (минобороны рф)
10:15 21.09.2021 (обновлено: 11:29 21.09.2021)
 
ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов новейших подлодок

ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов подлодок пятого поколения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" уже представило министерству обороны РФ несколько новейших проектов неатомных подлодок следующего пятого поколения, "Калина" в их числе, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов.
Сейчас в ВМФ РФ поступают новейшие подлодки четвертого поколения, к которому относятся атомные типа "Борей" и "Ясень", а также неатомные типа "Лада".
"Рубин" представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком", - сказал Баранов, отвечая на вопрос о судьбе проекта неатомной подлодки пятого поколения "Калина".
Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал РИА Новости, что проекты новейших подлодок пятого поколения - атомной проекта "Хаски" и дизельной "Калина" - больше не финансируются Минобороны и ОСК ведет их разработку за собственный счет. До этого он говорил, что подлодки пятого поколения будут настолько тихими, что сольются с шумом Мирового океана.
Завершение проекта "Калина" планировалось в 2015 году. По аванпроекту предусматривалась возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использования двух вариантов двигательной установки - воздухонезависимой энергетической установки и литий-ионной аккумуляторной батареи.
Читайте полный текст интервью Андрея Баранова >>
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Новое оружие РоссииБезопасностьЦКБ МТ "Рубин"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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