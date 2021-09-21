10:15 21.09.2021 (обновлено: 11:29 21.09.2021)
ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов новейших подлодок
ЦКБ "Рубин" представило Минобороны несколько проектов подлодок пятого поколения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" уже представило министерству обороны РФ несколько новейших проектов неатомных подлодок следующего пятого поколения, "Калина" в их числе, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов.
Сейчас в ВМФ РФ поступают новейшие подлодки четвертого поколения, к которому относятся атомные типа "Борей" и "Ясень", а также неатомные типа "Лада".
"Рубин" представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком", - сказал Баранов, отвечая на вопрос о судьбе проекта неатомной подлодки пятого поколения "Калина".
Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал РИА Новости, что проекты новейших подлодок пятого поколения - атомной проекта "Хаски" и дизельной "Калина" - больше не финансируются Минобороны и ОСК ведет их разработку за собственный счет. До этого он говорил, что подлодки пятого поколения будут настолько тихими, что сольются с шумом Мирового океана.
Завершение проекта "Калина" планировалось в 2015 году. По аванпроекту предусматривалась возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использования двух вариантов двигательной установки - воздухонезависимой энергетической установки и литий-ионной аккумуляторной батареи.