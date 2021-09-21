https://ria.ru/20210921/baranov-1750988872.html

Андрей Баранов: подлодки "Лада" стали чернее "черной дыры"

Андрей Баранов: подлодки "Лада" стали чернее "черной дыры" - РИА Новости, 21.09.2021

Андрей Баранов: подлодки "Лада" стали чернее "черной дыры"

Один из главных в России проектантов подводных лодок, Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" представило в этом году на выставке... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:00

2021-09-21T11:00

2021-09-21T11:20

технологии

интервью

цкб мт "рубин"

фонд перспективных исследований

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Один из главных в России проектантов подводных лодок, Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" представило в этом году на выставке "Армия-2021" обширную экспозицию нетрадиционных для себя изделий – автономных необитаемых подводных аппаратов или, проще говоря, беспилотников. Посетители могли ознакомиться как с малоразмерными аппаратами весом до 10 килограммов, так и с крупногабаритными типа "Витязь". Тематика разработки подводных беспилотников является сейчас новым актуальным трендом наравне с традиционной работой по созданию перспективных подводных лодок. Какие разработки уже готовы к демонстрации заказчикам, над созданием каких сейчас работают конструкторы предприятия, рассказал руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову заместитель руководителя ЦКБ МТ "Рубин" Андрей Баранов.– Андрей Игоревич, "Рубин" приступил к разработке и созданию необитаемых автономных подводных аппаратов, проще сказать подводных беспилотников, различного назначения. Расскажите об этих новинках, некоторые были представлены на прошедшем форуме "Армия-2021".– Помимо глубоководного аппарата "Витязь-Д", созданного по инициативе и заказу Фонда перспективных исследований, в "Рубине" спроектирован и построен беспилотник "Клавесин", создан аппарат легкого класса "Юнона", семейство малых роботов "Амулет", спроектирован и модернизирован телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Талисман", а также целый ряд других аппаратов, в том числе тяжелого класса. В интересах российской науки проработаны аппараты, относящиеся к категории автономных подводных глайдеров, а в интересах морской добывающей промышленности разработан комплекс подводных технических средств, включая два специализированных АНПА, обеспечивающих проведение сейсморазведки в подледных условиях.– Это инициативные разработки предприятия, или есть заказчики?– По своей инициативе "Рубин" спроектировал "Амулет", "Амулет-2" и "Талисман", которые были представлены на выставке "Армия-2021". Это аппараты гражданского назначения, их задачи – поиск различных объектов на грунте, обследование акваторий, сбор гидрологической информации, на них может быть установлено оборудование под разные задачи. Для создания более сложных аппаратов, конечно, нужен заказчик.– На какие глубины рассчитаны ваши подводные роботы?– Всякие: и большие, и маленькие, зависит от назначения аппарата. Возьмем для примера "Витязь", который подтвердил возможность работать на глубине до 12000 метров, – это говорит о том, что при помощи беспилотников можно достичь практически любой точки дна Мирового океана.– Все эти аппараты одного класса?– Они все относятся к классам "автономный необитаемый подводный аппарат" и "телеуправляемый необитаемый подводный аппарат". Принципиальное отличие в насыщении.– Вы уже предлагаете беспилотники зарубежным партнерам по военно-техническому сотрудничеству?– Есть продукция военного назначения и есть нормативная база, которая определяет весь механизм ВТС, в том числе номенклатуру продукции, которая может поставляться за рубеж. Мы сейчас активно занимаемся этим вопросом вместе с "Рособоронэкспортом".– И когда эти подводные беспилотники получат паспорт экспортного облика?– Мы надеемся, что в ближайшее время: документы уже сформированы и рассматриваются профильными ведомствами. Интерес к этой технике большой, на "Армии" многие иностранные специалисты присматривались к нашей продукции.– Давайте теперь поговорим о вашей традиционной продукции – проектировании подводных лодок. Один из ваших лучших проектов – это подлодки типа "Варшавянка" (проект 877ЭКМ и экспортный проект 636). Есть ли у них модернизационный ресурс при условии, что лодки строятся уже более 40 лет?– Именно модернизационный ресурс и позволил "Варшавянке" оставаться современной на протяжении нескольких десятилетий. Чего ждут моряки от любой подводной лодки? Высокой скрытности, умения хорошо обнаруживать противника и наносить ему мощные удары. А еще удобства и безопасности в повседневной эксплуатации. По этим направлениям и шла модернизация "Варшавянок". Изначально в проект был включен запас на установку нового главного гребного электродвигателя (ГЭД). Появление на серийных лодках низкооборотного гребного электрооборудования существенно улучшило как их акустическую скрытность, так и скоростные качества. Благодаря новому ГЭД "Варшавянки" и стали акустическими "черными дырами".Энергетическую установку дальше совершенствовали за счет более мощных дизель-генераторов. Эта замена потребовала небольшого увеличения длины лодок, но в результате сократилось время заряда аккумуляторных батарей, то есть опять же повысилась скрытность. Появились более емкие аккумуляторные батареи – увеличились дальность плавания и время нахождения лодок в подводном положении. Затем внедрили цифровой гидроакустический комплекс, который усилил поисковый потенциал. И, конечно, самый яркий пример – установка крылатых ракет комплекса "Club-S". Крылатые ракеты привели к "цепной реакции" в модернизации целого ряда систем. В первую очередь это коснулось одной из "изюминок" исходного проекта, боевой информационно-управляющей системы: прорывная для 80-х годов система получила достойного наследника в лице автоматизированной информационно-управляющей системы. Новому оружию потребовался и новый, более совершенный и компактный цифровой навигационный комплекс, обладающий более высокой точностью определения координат лодки. И, наконец, развитие ударных возможностей поставило вопрос улучшения средств связи с береговыми командными пунктами. На лодках была установлена выпускная буксируемая радиоантенна, эта система позволяет лодкам принимать радиосигналы без всплытия на перископную глубину, то есть быстрее и более скрытно. И, конечно, модернизации затронули не только функционал основных комплексов, но и удобство управления ими.Что касается дальнейшей модернизации "Варшавянки", то могу сказать, что корабль только внешне тот же самый, но по электронике, энергетике, по вооружению она приблизилась к четвертому поколению, то есть к нашей экспортной версии проекта "Лада" – проекту "Амур-1650". Однако "Амур" существенно компактнее и тише.– Каковы все-таки основные отличия "Амура", ведь это лодка следующего поколения?– Водоизмещение снижено в 1,3 раза, за счет автоматизации экипаж сокращен с 52 до 35 человек. Высокую скрытность, следовательно, преимущество в дуэльной ситуации обеспечивают низкооборотный малошумный гребной электродвигатель на постоянных магнитах, а также специально созданное оборудование с низким уровнем шума, которое устанавливается на корабле. Носовая антенна почти не уступает по площади антеннам атомных подводных лодок, плюс наличие гибкой протяженной буксируемой антенны и современные методы обработки позволяют обнаруживать самые малошумные цели на значительных дистанциях. Вклад в скрытность "Амура" вносят и обводы его корпуса. То есть задача снизить шумы, улучшить гидроакустику и все загнать в принципиально меньшее водоизмещение была успешно решена в проекте "Амур".– Со стрельбой ракетами "Club-S"?– Да, конечно, из всех торпедных аппаратов.– Будет ли ВМФ России заказывать еще "Варшавянки"?– Решать флоту. "Рубин" сопровождает строительство как серии "Варшавянок", так и кораблей типа "Лада". Головная "Лада", "Санкт-Петербург", успешно завершила программу опытной эксплуатации, соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ. С того момента, как Военно-морской флот сформировал дополнительные требования к улучшенному проекту "Лады", мы существенно продвинулись вперед. Не обо всем можно говорить, это прерогатива заказчика. Если лодки проекта 636 из-за малошумности называют "черной дырой", то "Лада", образно говоря, чернее "черной дыры". Как известно, Министерство обороны РФ законтрактовало серию этих кораблей. Что касается дальнейшего развития проекта, мы представили госзаказчику свои проработки.– На каком этапе находится разработка воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки (ВНЭУ)?– По ВНЭУ полностью развернут фронт работ, действует контракт с государственным заказчиком. Мы создаем ВНЭУ таким образом, чтобы она подходила и для существующих, и для перспективных проектов неатомных подводных лодок.– Японцы уже заявили о создании неатомной подлодки с оснащением ее литий-ионной батареей. Для нас это актуально?– С технической точки зрения применение литий-ионной батареи – это один из вариантов для подводных лодок. Впрочем, у нее есть как свои плюсы, так и минусы. Что касается "Рубина", мы создаем ВНЭУ, но также работаем и в других направлениях.– Еще лет пять тому назад было заявлено о создании неатомной подводной лодки пятого поколения. Сейчас про это все забыли, или вопрос еще актуален?–"Рубин" представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком.

https://ria.ru/20210827/bespilotnik-1747545146.html

https://ria.ru/20210828/mini-bespilotnik-1747619072.html

https://ria.ru/20210401/podlodki-1603876483.html

https://ria.ru/20210901/robot-1748093663.html

https://ria.ru/20210831/podvodnyy-1747917006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, интервью, цкб мт "рубин", фонд перспективных исследований